DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gisteren zijn om 11.52 uur drie inbrekers overlopen. Zij hadden zich met geweld toegang verschaft tot een woning aan de Junkersstraße. Via een beschadigd raam kwamen ze de woning binnen en doorzochten de ruimtes. De 47 jarige bewoner kwam op de harde geluiden af. Toen de inbrekers de bewoner zagen gingen zeer in de richting van de Borsigstraße vandoor. Het is niet bekend gemaakt of ze iets hebben meegenomen.

Bij een ongeval op de B402, ter hoogte van de afrit Borken bij Meppen, is vanmorgen om kwart over acht een 67 jarige buschauffeur overleden. Vermoedelijk werd de man onwel en kwam met zijn bus op de verkeerde weghelft terecht. Daar botste hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen, bestuurd door een 51 jarige man. Vervolgens belandde de bus in de rechter berm, doorboorde een schrikhek en kwam enkele meters lager tegen een boom tot stilstand. De bestuurder overleed op de plaats van het ongeval. In de bus zaten op dat moment geen passagiers. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De locatie waar het ongeval plaatsvond is meerdere uren voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.

Op de parkeerplaats van een apotheek aan de Bahnhofstraße in Meppen is vandaag tussen 12.45 en 14.30 uur een geparkeerde witte Opel bestelbus aangereden. Links achter is van de auto een sierlijst vernield en een achterlicht beschadigd. De veroorzaker is doorgereden.

Papenburg

Op 29 september is tussen 11.00 en 11.15 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Kapitän-Venema-Straße een geparkeerde grijze Opel Meriva aangereden. De wagen heeft aan het linker achterspatbord schade. Dit wordt op 1.000 euro geschat. De veroorzaker is er vandoor.

Bunde

Tussen 30 september en 3 oktober is ingebroken bij de tennishal aan de Am Katjedeep in Bunde. De daders kwamen via een openstaand raam binnen en slaagden er in meerdere binnendeuren open te krijgen. Er zijn diverse spullen gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.