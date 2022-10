Roon Staal verzorgt optreden in de Semsstraatkerk

STADSKANAAL- Zanger en pianist Roon Staal doet zondag 30 oktober Stadskanaal aan tijdens zijn Herfst Tour. Het concert in de Semsstraatkerk start om 16.00 uur.

De 42-jarige componist en coverist die momenteel vijf keer per jaar tourt en daarmee een steeds groter wordend publiek trekt, bezoekt van 30 september t/m 30 oktober weer 20 locaties in Nederland.

Tijdens de concerten brengt hij zowel eigen, originele werken (zoals Promise, The Garden Of Light, Malawiaans Gebed ten gehore als bekende covers (o.a. Help Me Through The Night, I Have A Dream (Abba), Sound Of Silence, Bridge Over Troubled Water (Simon&Garfunkel), Sailing (Rod Stewart) en Stay With Me ‘Till The Morning).

Lovende kritieken

Terugkomend publiek kent de warme stem en het golvende pianospel van de zanger die ook bekende cover songs tot zijn eigen maakt. Maar voor hen die Roon Staal nog niet eerder live hebben meegemaakt heeft de legendarische zanger Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) een aanbeveling:

“Here I take great pleasure in introducing the extraordinary talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world! We have been friends for years, singing together and recording just for the beauty of it. Let the amazing tenor vocal performance of Mr Staal now carry you away! Very truly yours, Art Garfunkel”.

En ook de Britse singer-songwriter Gilbert O’Sullivan is enthousiast: “It is his voice not least his songwriting ability that really shines throughout.”

Musicals

Staal staat bekend om zijn imponerende piano spel in combinatie met zijn soepele tenor stem waarmee hij op authentieke wijze het publiek in vervoering brengt. De kleinschalige concerten scheppen daarbij een intieme sfeer tussen de artiest en het luisterend publiek. Toch stond hij al vanaf jonge leeftijd in de grotere theaters zoals Carre Amsterdam, Luxor Rotterdam en het Beatrix Theater in Utrecht. Hij speelde hoofdrollen in de musicals Les Miserables (1991), Tommy (2001), Rembrandt (2006) en Petticoat (2010), waarvoor hij genomineerd werd voor een Musical Award.

Alle informatie m.b.t. de Herfst Tour en het concert in Stadskanaal kunt u vinden op de website www.roonstaal.com.

Ingezonden