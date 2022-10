Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Musselkanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 9 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

PRACHTIGE ZONDAG | MORGEN WAT REGEN

Door een hogedrukgebied boven Zuid-Duitsland is het bij ons mooi herfstweer en de mistvelden lossen ’s ochtends door de zon nog makkelijk op. We hebben een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten (windkracht 2 tot 3) en de temperatuur stijgt tot rond 15 graden.

Vanavond is het nog helder maar vannacht neemt de bewolking toe. Het wordt iets minder koud dan afgelopen nacht want toen werd het 2 tot 4 graden, het minimum voor vannacht is ongeveer 5 graden. Morgenochtend raakt het bewolkt en morgenmiddag is er vanuit het westen een beetje regen te verwachten, morgenavond klaart het juist weer wat op. Maximum morgen ondanks de bewolking zo’n 17 graden. De wind draait in de loop van de dag van zuidwest tot noordwest.

Dinsdag en woensdag is het ’s middags maar 14 of 15 graden, maar het is dan wel droog met zonnige perioden en een matige zuidwestenwind. Later in de week neemt kans op buien toe, maar veel regen zal er tot het weekend niet vallen. De middagtemperatuur verandert later in de week ook maar weinig.