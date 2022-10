Met Niels Becker naar das Aktuelle Sportstudio?

​

​MUSSELKANAAL – In een eerste terugblik op de op 1 oktober bij de vv Musselkanaal gehouden Uwe Seeler Memorial waren de organisatoren het er snel over eens. Met 3 treffers had Niels Becker, kampioen Torwandschiessen van de Eems Dollard Regio (EDR), een prestatie van formaat geleverd. ​Reden volop om Niels bij het Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) in Mainz voor te dragen als deelnemer aan het wekelijkse Torwandschiessen in das aktuelle Sportstudio. Dit programmaonderdeel mag zich ook in Nederland van hoge kijkcijfers verzekerd weten.



​Sinds enkele jaren is het gebruikelijk dat amateurspelers die een opvallende prestatie hebben geleverd, het in de studio mogen opnemen tegen een prominente gast, veelal actief op het hoogste voetbalniveau in Duitsland. De organisatoren van de Uwe Seeler Memorial zijn van oordeel dat Niels Becker, zonder enige vorm van voorbereiding, met 3 treffers ruimschoots aan deze norm heeft voldaan. Tijdens de voorbereiding van het Torwandschiessen is er reeds contact geweest met het ZDF, waarbij van die zijde de wens “viel Spaß und viele Treffer” werd uitgesproken. Welnu, die wens heeft Niels Becker per kerende post ingewilligd.

De trefzekere aanvaller van de vv Musselkanaal zal niet de eerste Groninger zijn die live in de studio zijn talenten kan tonen. Claudia Bokel, geboren en getogen in Ter Apel, ging hem al 2 keer voor, waarvan één keer op hoge hakken, terwijl het denkbaar is dat ook Arie Haan en/of Arjen Robben al eens vanaf 7 meter hebben geprobeerd de bal door de gaten te schieten. ​Wellicht juichen de producers van das Aktuelle Sportstudio in Mainz deelname van een buitenlandse amateurvoetballer toe.

