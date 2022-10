Westerwolde wint met 3-0 van streekgenoot PJC

VLAGTWEDDE – Onder een voor derde klasse-begrippen grote belangstelling wist Westerwolde zondagmiddag een keurige 3 – 0 overwinning te boeken op promovendus PJC uit Nieuwe Pekela. Hoewel het er aanvankelijk naar uitzag dat het wel eens een moeilijke middag zou kunnen worden voor de thuisploeg, wisten de Vlagtwedders na de in de eerste helft verkregen voorsprong op vrij eenvoudige wijze de drie punten op hun conto bij te schrijven. En was de ploeg van trainer Richard Streuding in de tweede helft nog iets nauwkeuriger met de verkregen kansen omgegaan, dan had er ook een grotere uitslag dan de uiteindelijke 3 – 0 op het scorebord kunnen staan. Door deze prima overwinning steeg Westerwolde van de zevende naar de vierde plaats op de ranglijst.

In het eerste kwart van de wedstrijd was het PJC dat de klok sloeg, hetgeen al vroeg in de wedstrijd resulteerde in een bal op de lat. Verder dan dit kwam de ploeg van trainer Loek Swarts qua scoringskansen echter niet. Westerwolde kende in dit deel van de wedstrijd vooral veel moeite haar voorwaartsen op de juiste manier te vinden. Maar na een kleine tactische wijziging, neergezet door trainer Streuding na een “professionele blessure” van doelman Rudie Bergman, veranderde dit al in 30e minuut. Op behendige wijze slalomde Frank Riks op links om een aantal verdedigers van PJC heen, waarna hij vanaf de achterlijn de geheel vrijstaande Sander van Hoorn wist te bereiken. Voor de spits was het daarna een kleine kunst de bal in het doel te tikken: 1 – 0. Vijf minuten later was het opnieuw raak. Vanuit een kluts belandde de bal voor de voeten van de andere spits van Westerwolde, Michel ter Horst. Vanaf de zestien meter nam hij de bal na een stuit op de wreef, waarna de bal met een fraaie boog over doelman Kevin Walters van PJC heen zeilde en precies in de uiterste hoek van het doel plofte: 2 – 0. Gedurende het resterende deel van deze speelhelft had Westerwolde de wedstrijd vrij simpel onder controle en kon scheidsrechter Koops uit Siddeburen, die de wedstrijd prima in goede banen leidde, met de verkregen 2 – 0 voorsprong voor Westerwolde voor de rust fluiten.

In het tweede bedrijf probeerde PJC uit alle macht de aansluitingstreffer te forceren, maar de intussen in ruime mate geroutineerde ploeg kwam niet verder dan een aantal kleine kansen die door de verdediging van Westerwolde en doelman Bergman steeds kon worden geneutraliseerd. Westerwolde kende daarentegen meerdere snelle tegenstoten. Maar zoals wel eens vaker het geval is, lukte het ook nu niet deze kansen om te zetten in treffers. Dat het uiteindelijk nog 3 – 0 werd, was mede te danken aan keeper Walters van PJC. Een niet al te hard, maar wel geplaatst schot in de 70e minuut van de uitblinkende middenvelder Kevin v.d. Laan, kon door hem maar ten dele worden gekeerd, waarna de bal traag over de doellijn hobbelde: 3 – 0. Met een ploeg die er door een viertal wissels wat gemiddelde leeftijd betreft steeds jonger op was geworden, werd de overwinning dan ook vakkundig over de streep getrokken. Niet onvermeld hierbij mag worden dat de jonge invaller Lars te Bokkel in de extra tijd na een mooie halve omhaal de bal op de lat zag belanden. Met gele kaarten voor Joran Luijten van Westerwolde en Harold Hut van PJC in zijn notitieboekje stuurde arbiter Koop kort daarna na een op zich sportief duel beide ploegen definitief naar de kleedkamer.

Zowel voor aanvang als na afloop van de wedstrijd van vanmiddag werd er door Westerwolde, deels in samenwerking met PJC, aandacht besteed aan de “Week van de scheidsrechter”. Beide ploegen ontvingen de arbiter op het veld met een applaus en na afloop kreeg hij als aandenken een paar zwarte voetbalkousen mee naar huis.

Met nu zes punten uit drie wedstrijden zijn de Vlagtwedders dus terug te vinden op de vierde plaats in de competitie. Er dus kan dan ook zonder twijfel gesproken worden van een mooie start van het seizoen. Wie weet kan een en ander een leuk vervolg krijgen in de volgende week te spelen wedstrijd in en tegen Engelbert. Ook deze ploeg heeft zes punten uit drie wedstrijden vergaard en staat vanwege één meer gescoord doelpunt dan Westerwolde op de derde plaats. Des te meer een reden volgende week naar Engelbert af te reizen voor hopelijk opnieuw een boeiend treffen in de derde klasse C. Het duel begint om 14.30 uur.

Vermeldenswaard is nog even de geweldige inzet van de vrijwilligers van de kant van Westerwolde bij een dergelijke wedstrijd. Op allerlei fronten zorgde ook deze middag een aantal personen ervoor dat de organisatie in z’n totaliteit weer gladjes verliep op De Barlage. Een speciaal woord van dank hierbij richting de bezetting van de kantine. Mede door het “bijspringen” en hun inzet kon er na afloop van de wedstrijd in een gezellige sfeer onder het genot van een drankje zowel binnen als buiten nog lange tijd worden na gekletst.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Rik te Velde (46e min. Wilco Huls) – Rudolf Riks – Elroy v.d. West (65e min. Julian Smid) – Joran Luijten – Kevin v.d. Laan – Arjen Heidekamp – Frank Riks – Sander van Hoorn (80e min. Lars te Bokkel) – Michel ter Horst (46e min. Ben Ophof)

Scheidsrechter: dhr. R. Koops

Aantal toeschouwers: 150

Amusementswaarde: 7

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER