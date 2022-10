Kunstwerken in het Bos op Houwingaham opgeknapt

BAD NIEUWESCHANS – In het natuurgebied Bos op Houwingaham ligt een reeks van zeven kunstwerken, gemaakt door kunstenaar Paul de Kort, genaamd Verkleuringen. Deze kunstwerken zijn onlangs schoongemaakt en hersteld.

Een tocht langs kunst

De reeks van zeven kunstwerken zorgt voor een prachtige tocht door het Bos op Houwingaham. Er zijn zeven betonnen plateaus van 5 x 5 meter, elk samengesteld uit twee segmenten. De naad tussen de twee delen is precies van zuid naar noord gericht en snijdt altijd door het centrum van het vierkante vlak. De platen representeren de plattegronden van het verdwenen dorp. Zo geven de kunstwerken een archeologische weergave en beleving in het prachtige Barok bos.

Over het natuurgebied

Het Bos op Houwingaham ten zuiden van Bad Nieuweschans is ingeklemd tussen het Boelo Tijdenskanaal, de A7 en de Duitse grens. Het is een bos boven op het verdronken dorp Houwingaham. Een prachtig rechthoekig natuurgebied waar zowel fietser als wandelaar optimaal kan genieten van de mooie natuur. Er is niks meer te zien van het verdronken dorp, maar archeologisch is vastgesteld dat de oorspronkelijk plek van de kerk in het weidegebied bij de dijk ligt. Men heeft destijds twee steenhuizen gevonden en deze informatie is verwerkt in de kunstwerken.





Stichting De 5 Oldambtster Dorpen

Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Oldambt, Dorpsbelangen Bad Nieuweschans en Staatsbosbeheer. Tevens is het onderdeel van het 5 Dorpenplan van de ‘Stichting De 5 Oldambtster Dorpen’. Onder deze stichting vallen Beerta, Nieuw Beerta, Drieborg, Ganzedijk/Hongerige Wolf en Bad Nieuweschans. Het idee van de stichting is onder andere om wandel- en fietsroutes langs bijzondere plekken te creëren en daarbij het verhaal van het landschap te vertellen. Zij richten zich vooral op het verhaal van de Verdronken Dorpen. Op die manier blijft de kennis van het verleden levendig bij de dorpsbewoners en bevordert het de groei van het toerisme door het verder ontwikkelen van erfgoed, waarbij ook het landschap niet vergeten wordt.

