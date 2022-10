DCH Heerenveen 2 – Damclub Winschoten 7 – 9

HEERENVEEN, WINSCHOTEN – Zaterdag 15 oktober stond de 3e ronde van de Nationale damcompetitie op de damkalender.

Het 8 tal van Damclub Winschoten reisde hiervoor zaterdagmorgen af naar het “Hof van Schoterland” in Mildam voor de “uitwedstrijd” tegen DCH Heerenveen 2. Mildam is namelijk de “thuishaven” van DCH Heerenveen. Na een gelijk opgaande strijd nam Winschoten met een nipte 7 – 9 zege, beide wedstrijdpunten mee naar Oost-Groningen. Winst was er voor Albertus Kamps en Geert Lubberink, aangevuld met remises van Johan Mulder, Henk Prak, Jan Starke, Frederik Bos en Janick Lanting. Met deze overwinning consolideerde Winschoten haar 3e plaats in de 2e klasse A.

Uitslagen 3e ronde 2e klasse A zaterdag 15 oktober

DCH Heerenveen 2 – Winschoten 7 – 9

Strijt Sonder Spijt (SSS) Kampen – Hijken DTC 3 12 – 4

Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum – Warffum 1 9 – 7

Roden/Leek 2 – Warffum 2 10 – 6

HDC Hoogeveen 4 – HDC Hoogeveen 3 7 – 9

DCH Heerenveen 3 was vrij

Stand 2e klasse A

1. SSS Kampen 3 – 6 37 bordpunten

2. BEGB Britsum 3 – 6 33 bp

3. Winschoten 2 – 4 22 bp

4. HDC Hoogeveen 3 3 – 4 28 bp

5. HDC Hoogeveen 4 2 – 2 16 bp

6. Warffum 1 3 – 2 24 bp

7. DCH Heerenveen 2 3 – 2 23 bp

8. Roden/Leek 2 3 – 2 21 bp

9. Hijken DTC 3 3 – 2 21 bp

10. DCH Heerenveen 3 2 – 0 8 bp

11. Warffum 2 3 – 0 7 bp

Gedetailleerde uitslag

DCH Heerenveen 2 – Winschoten

1. Ulbe Koopman – Janick Lanting 1 – 1

2. Jelte Veld – Frederik Bos 1 – 1

3. Peter Achterstraat – Albertus Kamps 0 – 2

4. Jelle Jongsma – Geert Lubberink 0 – 2

5. Marten Zijlstra – Johan Mulder 1 – 1

6. Anne Dekker – Henk Prak 1 – 1

7. Iepie Poepjes Koopman (MFF) – Jan Starke 1 – 1

8. Riekele Veldstra – Martin Viel 2 – 0

7 – 9

Programma 4e ronde zaterdag 29 oktober

Warffum 2 – HDC Hoogeveen 4

Warffum 1 – Roden/Leek 2

Hijken DTC 3 – BEGB Britsum

Winschoten – SSS Kampen

DCH Heerenveen 3 – DCH Heerenveen 2

HDC Hoogeveen 3 vrij

Wedstrijdverloop Het "op papier" sterkere Heerenveen 2, opende na 2½ uur spelen de score met verlies van Martin Viel tegen Riekele Veldstra. Ondanks een goed opgezette partij kon Martin het ratingverschil van ruim 100 punten niet goedmaken. Damclub Winschoten ging daarna niet bij de pakken neerzitten, en gingen er vol voor, daarbij was "Vrouwe Fortuna" de Winschoters goed gezind. Even daarna sleepte Johan Mulder namelijk nog een punt uit het vuur tegen Marten Zijlstra, 3 – 1. In deze partij kreeg Johan in een vroeg stadium van de

Wedstrijdverloop

Het “op papier” sterkere Heerenveen 2, opende na 2½ uur spelen de score met verlies van Martin Viel tegen Riekele Veldstra. Ondanks een goed opgezette partij kon Martin het ratingverschil van ruim 100 punten niet goedmaken. Damclub Winschoten ging daarna niet bij de pakken neerzitten, en gingen er vol voor, daarbij was “Vrouwe Fortuna” de Winschoters goed gezind. Even daarna sleepte Johan Mulder namelijk nog een punt uit het vuur tegen Marten Zijlstra, 3 – 1. In deze partij kreeg Johan in een vroeg stadium van de partij een dam tegen, die Marten, achteraf, onjuist in het spel betrok. Johan kon vervolgens met een paar krachtige voortzettingen de dam elimineren en de stand moeiteloos naar de “remise haven” loodsen. Geert Lubberink voerde vervolgens een loepzuivere “Coup Royal” uit tegen Jelle Jongsma, wat de tussenstand weer gelijk trok 3 – 3. Daarna kon Henk Prak, met een schijf achterstand, in een goede stand, nog een belangrijk punt scoren tegen Anne Dekker, 4 – 4. De resterende vier partijen oogden toen allemaal remiseachtig, waardoor een 8 – 8 gelijkspel in de lucht hing. Echter Albertus Kamps zette Winschoten op voorsprong na een keurige overwinning, in het eindspel, tegen Peter Achterstraat, 4 – 6, waarna Frederik Bos een sterke remise overeenkwam met Jelte Veld 5 – 7. Jan Starke scoorde vervolgens het achtste punt tegen niet minder dan Iepie Poepjes-Koopman 6 – 8. Iepie Poepjes-Koopman heeft namelijk een damtitel achter haar naam. Ze is een Maître National Féminin (MFF) oftewel Landelijke Meester (vrouw). In deze partij kwamen Iepie en Jan tot een gelijkwaardige remise. Het 15 jarig damtalent Janick Lanting kwam tenslotte een keurige remise overeen met Ulbe Koopman wat de eindstand op 7 – 9 bracht. Zowaar een uitstekende teamprestatie.

Titelkandidaten

De 2e klasse A heeft na 3 ronde al een interessant verloop doorgemaakt. Namelijk na de 3e ronde hebben, de beoogde titelkandidaten, Warffum 1, Heerenveen 2 en Hijken DTC 3 onderhand elk 4 verliespunten aan averij opgelopen. Daarentegen maakt SSS Kampen haar titelaspiraties waar en staat fier op de eerste plaats met als verrassend 2e Bezint Eer Gij Begint (BEGB) uit het Friese Britsum. Omdat de 2e klasse A uit 11 teams bestaat heeft Damclub Winschoten slechts 2 wedstrijden gespeeld, wel met een 100% score, maar krijgt over 14 dagen de koploper SSS Kampen op bezoek. Het “jeugdteam” van HDC Hoogeveen 3 doet goed mee en kan wellicht voor een verrassing gaan zorgen. Doordat veel teams zich namelijk hebben versterkt, is de 2e klasse A momenteel een interessante competitie geworden. Na de laatste competitieronde gaat alleen de kampioen rechtstreeks promoveren naar de 1e klasse en voor de nummer 2 staat dan een promotiewedstrijd gepland.

