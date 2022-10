Drie NK plaatsen voor Judoschool Tan Ren Jutsu

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 16 oktober, 09.00 uur door John Havinga

ENKELE BUI – VANMIDDAG DROOG | ZACHT EN WISSELVALLIG

Het is vanochtend wisselend bewolkt en we krijgen enkele buitjes maar in de middag wordt het vrij zonnig en droog, met maxima rond 17 graden. De zuidwestenwind wordt daarbij matig rond kracht 4. Vannacht is het wisselend bewolkt met kans op een bui, bij minima rond 12 graden.

Morgen start droog maar in de middag wordt het regenachtig met daarbij – ondanks de regen – een maximumtemperatuur van 19 graden en dat is vrij zacht voor half oktober. Later in de middag krijgt de neerslag een buiig karakter en is een klap onweer misschien ook nog van de partij. De zuidwestenwind blijft matig rond 3 à 4 Bft.

Daarna blijft het wisselvallig en wordt het tijdelijk minder zacht en de temperaturen dalen daarbij van 16 graden op dinsdag naar 13 à 14 graden op woensdag en donderdag. Vrijdag en zaterdag wordt het dan ongeveer 16 à 17 graden en is het buiig weer, net als donderdag. Dinsdag en woensdag verlopen vrij zonnig en droog.