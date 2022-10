Het baggeren van het Mussel Aa kanaal is gestart

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 27 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEER WAT ZACHTER | NA HET WEEKEND KOELER

We doen er vandaag met een temperatuur nog een stapje bij want gisteren werd het 18 á 19 graden en vanmiddag piekt de temperatuur bij een graad of 20. Dat gaat ook met vrij zonnig weer en vooral wat midden- en hoge bewolking. Vanavond is het zwaarder bewolkt en dan zou er soms wat lichte regen kunnen vallen. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten tot zuiden, windkracht 2 tot 3.

Vannacht kan die kleine storing van vanavond wellicht nog een mini-buitje geven, overdag is het morgen droog met af en toe een zonnige periode maar steeds ook wolkenvelden. Ook morgen is er een zuidenwind en dat geeft nog iets hogere temperaturen, want 21 graden is morgenmiddag haalbaar. En 21 graden is de recordwaarde voor eind oktober in de laatste 30 jaar.

In het weekend is de maximumtemperatuur ook nog extreem hoog met 19 tot 21 graden en ’s nachts is het dan een graad of 13. Het blijft in het weekend vrijwel geheel droog en er is af en toe zon, het is pas na het weekend dat het koeler wordt en midden volgende week zijn we terug bij 15 graden. De kans op buien neemt vanaf maandag duidelijk toe.