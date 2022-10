VLAGTWEDDE – Zestienjarige Mykyta uit de Oekraïne geniet van het volleyballen bij VSV 74 uit Vlagtwedde.



Sinds een paar weken heeft het 2e herenteam van Volleybalvereniging VSV 74 uit Vlagtwedde versterking gekregen van de zestienjarige Mykyta.

Deze Mykyta woont met zijn moeder in Vriescheloo, zijn vader is achtergebleven in de Oekraïne.

Hij komt uit Kramatorsk in Oost Oekraïne en is op advies van vrienden hierheen gevlucht.

Via de familie in Vriescheloo waar ze wonen zijn ze in contact gekomen met de verenging in Vlagtwedde.

Mykyta is lekker vrij en enthousiast en geeft zich helemaal als hij in het veld staat.

De communicatie met de teamleden loopt goed, Mykyta spreekt een behoorlijk mondje Engels.

Dat hij graag speelt en zijn instelling liet hij direct na de eerste training al merken met de opmerking, “morgen weer trainen”?