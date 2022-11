Gemeente Veendam sluit contract voor uitvoering Algemene Voorziening Ambulante Jeugdhulp

VEENDAM – In de gemeente Veendam willen we dat ieder kind en jongere gezond, veilig en gelukkig kan opgroeien en de mogelijkheid krijgt om talenten te ontwikkelen. Soms is daar – naast ondersteuning door ouders, verzorgers of school – extra hulp bij nodig. De gemeente Veendam gaat de meest voorkomende ambulante jeugdhulp zo organiseren dat deze dichtbij de leefwereld van het kind en gezin, tijdig, zonder indicatie, efficiënt en in samenhang geboden wordt. We willen dat de professionals van de verschillende organisaties elkaar kennen, samenwerken wanneer dat nodig is, en ook het sociale netwerk rondom een gezin weten te vinden. Doen wat nodig is!

Succesvolle aanbesteding

Om de doelen te realiseren wordt de ambulante jeugdhulp in de gemeente Veendam vernieuwd. Daarvoor is een aanbestedingsprocedure gestart voor de Algemene Voorziening Ambulante Jeugdhulp(AVAJ). Na een succesvolle aanbestedingsprocedure heeft de gemeente een contract afgesloten met Coöperatie Dichtbij die samen met vijf andere organisaties de AVAJ gaat uitvoeren. De zes organisatie te weten Coöperatie Dichtbij, Molendrift, Pro Talent, Jongerenwerk Barkema & De Haan, het Leger des Heils W&G Noordoost en Team050 gaan op gelijkwaardige manier samenwerken.

Vanuit deze samenwerking gaan ze zorgdragen voor de meest voorkomende ambulante jeugdhulp voor de jeugdigen en hun ouders die:

• Dichtbij het gezin, in de wijk, op school of bij de huisarts geboden wordt;

• Laagdrempelig is en zonder dat een zorgtoewijzing of beschikking nodig is;

• Zoveel mogelijk preventief en ‘zo gewoon mogelijk’ is, aansluitend bij de leefwereld van de doelgroep;

• Samenhangende hulp voor gezinnen bieden: één gezin krijgt één plan met één regisseur;

• Meer ruimte voor jeugdprofessionals en minder regeldruk bij hun werk.

Wethouder Ans Grimbergen: “Ik ben verheugd dat de zes organisaties zich met veel enthousiasme willen inzetten voor de koers die we als gemeente Veendam hebben uitgezet voor de ambulante jeugdhulp. Meer grip op kwaliteit, dichtbij de leefwereld van onze kinderen en jeugdigen, en minder administratieve rompslomp. We gaan vol vertrouwen aan de slag met de inrichting en uitvoering van de ambulante jeugdhulp.”

Voorbereiding

Het contract gaat inop1 april 2023 tot en met 31 maart 2027, met een optie tot verlenging van vier maal één jaar. De komende periode tot 1 april 2023 wordt gebruikt om de dienstverlening in te richten door de Coöperatie Dichtbij. Een kwartiermaker gaat de implementatieperiode van de AVAJ voorbereiden en is het aanspreekpunt voor de gemeente. De organisaties die gezamenlijk de AVAJ gaan uitvoeren, zorgen in overleg met huidige jeugdhulpaanbieders voor continuïteit van de hulp en een warme overdracht. De ouders en verzorgers worden de komende periode geïnformeerd.

Ambulante jeugdhulp voor specifieke doelgroepen die niet onder de AVAJ valt, blijft onder de gezamenlijke inkoop van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG).

Voor deze vorm van jeugdhulp verandert er na 1 april 2023 niets.

Meer informatie over de Algemene Voorziening Ambulante jeugdhulp is te vinden op

www.veendam.nl/ambulantejeugdhulp

