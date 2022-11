Groninger Landschap koopt monumentale boerderij Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Het Groninger Landschap is eigenaar geworden van een monumentale boerderij aan de Hamdijk 49 in Bad Nieuweschans. De boerderij stond geruime tijd te koop. Dankzij geld uit een nalatenschap kon Het Groninger Landschap tot koop overgaan. De akte is op 31 oktober jl. getekend. De boerderij kampt met achterstallig onderhoud en zal de komende jaren gerestaureerd worden.

De Hamdijk is de dijk die loopt van Klein-Ulsda via Booneschans naar Bad Nieuweschans. Vroeger was dit de oude zeedijk van de Dollard. Langs de dijk staan een flink aantal imponerende boerderijen van het Oldambtster type. Bij deze bouwstijl zijn het woonhuis en de schuur in elkaars verlengde gebouwd met een kenmerkende doorgaande daklijn. De monumentale boerderijen, de historische Hamdijk en de uitgestrekte landerijen vormen samen een waardevol landschap, de Graanrepubliek. Veel van de boerderijen aan de Hamdijk verkeren in slechte of vervallen staat.

Het Groninger Landschap heeft de boerderij aan de Hamdijk 49 gekocht dankzij een erfenis. Met de besteding komen we tegemoet aan de specifieke wens van de overledene: het vermogen moest besteed worden aan het behoud en herstel van een historische boerderij in Oost-Groningen.

Restauratie, verduurzaming en herbestemming worden geschat op een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro. De komende jaren werkt Het Groninger Landschap samen met de gemeente Oldambt en andere partners aan de restauratie. De restauratie wordt een voorbeeldproject in ‘Graanrepubliek 2.0’, een innovatief project dat ernaar streeft de oude glorie van de Graanrepubliek in het Oldambt nieuw leven in te blazen. De gemeente Oldambt wil dit koepelproject financieren vanuit Nationaal Programma Groningen.

