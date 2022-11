Senioren MBVO zetten hun beste beentje voor tijdens de regiodag in De Spil Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Vandaag werd in sporthal De Spil in Nieuwe Pekela de regiodag voor senioren MBVO (Meer Bewegen voor Ouderen) georganiseerd.

Regionale volks- en countrydansgroepen waren vandaag uitgenodigd voor een gezellige regiodag in sporthal De Spil in Nieuwe Pekela. De dansleiding was in handen van Ada de Jonge en Albertje Kruizinga. Lida Pol was verantwoordelijk voor de algehele organisatie.

Leden van diverse verenigingen demonstreerden hun ingestudeerde dansen. Ook werden de deelnemers door Elly van der Laan een countrydans aangeleerd. Daarnaast was er bingo en een kleine hobbymarkt.

Onder de deelnemers was vandaag ook een jarige: Tiny Kuipers werd 77 jaar. Zelf wilde ze hieraan geen ruchtbaarheid geven, maar wij werden door een van de leden getipt. Tiny richtte in 1983 in voormalig buurthuis De Boekenkist aan de Hugo de Grootstraat in Oude Pekela een gelijknamige volksdansgroep op. Nadat het buurthuis werd gesloten en gesloopt gingen de dansers samen met de Snikkedansers verder. Ze dansen één keer per week in MFA De Binding. Tiny is, evenals vandaag, nog altijd van de partij.

Foto’s: Catharina Glazenburg