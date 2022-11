Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 9 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT BUIEN | DROGE PERIODE KOMT

Het is eerst vrijwel overal droog met brede opklaringen, maar in de loop van vanmiddag en vanavond zullen enkele buien vanuit het westen tot bij ons kunnen. En dan is er ook meer bewolking. Het is geen koude dag want de temperatuur stijgt van 11 naar 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten (windkracht 3 tot 4, met vlagen van windkracht 5).

Vannacht beperken buien zich tot het Waddengebied maar morgenochtend kunnen wij ook nog wel een klein buitje krijgen en er is dan nog veel bewolking. Daarna is het tot in het weekend wel droog met vanaf vrijdag vrij zonnig en tamelijk rustig weer. Maximum morgenmiddag rond 13 graden en windkracht 3 tot 4, daarna is er meestal windkracht 2 tot 3. Vrijdag en in het weekend is het ’s middags 11 tot 13 graden, ’s nachts 3 tot 5 graden.

Na het weekend lijkt het weer wat wisselvalliger te worden. De wind blijft dan uit het zuiden of zuidwesten komen en daarmee zal het natuurlijk nooit koud worden met hagel- of sneeuwbuien.