Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 13 november, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE ZONDAG | VANAF DINSDAG WISSELVALLIG

Met een zwakke tot matige oost-zuidoostenwind is het vandaag een mooie zonnige dag en de temperaturen passen ook bij de tijd van het jaar. Want vannacht daalde het tot rond +2 graden (dat is ietsje lager dan de normaal) en vanmiddag is de maximumtemperatuur 11 á 12 graden (dat is een tikkie te hoog voor half november). Er staat windkracht 2 tot 3 en af en toe is er veel sluierbewoling, maar er is vooral de zon.

Die zon is natuurlijk rond kwart voor 5 al onder en het wordt vanavond en vannacht ook weer behoorlijk koud: de minimumtemperatuur is onder de ochtend 1 á 2 graden. Daarbij is kans op mistbanken en vorst aan de grond en op de auto.

Morgen is opnieuw een vrij zonnige tot zonnige dag, morgenavond raakt het geheel bewolkt en dinsdagnacht is er ook kans op een bui. Maximum morgen rond 10 graden en een matige zuidoostenwind, dus het zal morgen wel een frisse dag zijn.

En na die buien in de nacht gaat het dinsdag langzaam veranderen, want er is vrij veel bewolking met ’s avonds perioden met regen. En van woensdag tot vrijdag is het wisselvallig met regelmatig een buienzone die passeert, zonder dat het écht guur wordt met veel wind of storm. De middagtemperaturen blijven op het niveau van 10 tot 12 graden, de minima gaat omhoog naar 6 tot 8 graden.