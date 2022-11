Foto’s van een wandeling door het kemperpark

BELLINGWOLDE – Jan Doornkamp maakte een wandeling door het Kemperpark in Bellingwolde.

Het Kemperpark ligt aan de Sportweg in Bellingwolde en is eigendom van de gemeente Westerwolde. Het oorspronkelijke heide- en veengebied met eiken en dennen is halverwege de vorige eeuw van landbouwgrond en schietbaan omgetoverd tot park in Engelse landschapsstijl. Op initiatief van buurtbewoners is een zandafgraving benut om een zwemvijver aan te leggen.

Voor de natuurliefhebber is er veel te genieten. Behalve de verschillende soorten mezen worden ook vaak bijzondere vogels gezien. Als je goede oren hebt, kun je het Goudhaantje en de Goudvink horen. In het voorjaar klinkt het lied van de Wielewaal, de roffel van de Grote bontespecht, het koeren van de Houtduif en het miauwen van de Buizerds.

Bron: IVN

Jan Doornkamp maakte tijdens een wandeling onderstaande beelden.