Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 18 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOU STROOMT BINNEN | TWEE KOUDE NACHTEN

Het wordt een bewolkte en uiteindelijk ook koude vrijdag want er is inmiddels een oostenwind en die voert kou uit Midden-Europa naar ons toe. Het is vanochtend nog 5 á 6 graden, maar vanmiddag zakt het terug naar 3 graden en vanavond naar 0 tot +1. Daarbij komt ook windkracht 4 tot 5 te staan en dus kan je best wel spreken van een kou-inval. Er valt vanochtend soms regen of motregen, vanmiddag is er nog kans op een lichte regen- of sneeuwbui, en vanavond is het droog met enkele opklaringen.

Vannacht is de minimumtemperatuur -2 á -3 en de wind neemt weer wat af. Dat geeft een beetje rijpvorming op de auto en het gras en morgenochtend ziet het er dan ook winters uit. Het is morgen vrij verder zonnig met windkracht 3 uit oost tot noordoost, de maximumtemperatuur voor morgenmiddag is 2 á 3 graden boven nul.

Zondagnacht is een temperatuur van -5 mogelijk en dan kan het ook mistig en glad worden op de weg. Overdag is ’s ochtends nog droog en koud, zondagmiddag is het bewolkt en dan is er kans op wat regen en sneeuw, zondagavond valt er af en toe regen en dan wordt het +5.

Na het weekend wordt het 6 tot 8 graden en dan is het vaak bewolkt met af en toe buien.