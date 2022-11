De eerste sneeuw dient zich aan bij de barrels

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 21 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST WINTERS | LATER VANAVOND REGEN

Het is een vrij heldere en winterse ochtend met lichte vorst en weinig wind, maar mogelijk vormt zich nog wat mist. Vanmiddag gaat de temperatuur omhoog tot +2 of +3 graden en er komt dan een zwakke tot matige zuidoostenwind te staan. Er is af en toe zon maar later is het bewolkt, en in de loop van vanavond is er kans op wat regen of sneeuw bij temperatuur rond +1.

Komende nacht gaat het omhoog naar +3 en dan zijn er perioden met regen. Morgen is deze kleine winterse periode echt voorbij want dan wordt het ’s middags 6 of 7 graden. Het is morgen overwegend droog met opklaringen en later kans op een kortdurende bui.

Woensdag begint droog maar het raakt dan bewolkt en in de loop van de middag komt er een front met regen. Donderdag is weer een dag als morgen met een enkele bui en vrij veel opklaringen, vrijdag is de kans op buien weer wat groter. Zo blijft het na vandaag dus wisselend, de middagtemperatuur is later in de week vrij hoog met maxima rond 9 graden.