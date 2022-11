Sinterklaas bezoekt de kinderen in Wedde

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 26 november, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | OP LANGE TERMIJN KOUDER

Het wordt een mooie dag om het weekend mee te beginnen, want door de dag heen zijn er zonnige perioden te verwachten. Er zijn natuurlijk ook wel wolkenvelden maar het is droog, de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot zuiden. De maximumtemperatuur is ongeveer 9 graden.

Vanavond en vannacht zijn er nog een paar opklaringen maar morgen is het toch zwaar bewolkt en in de ochtend is er lokaal wat regen, morgenmiddag en morgenavond zijn er meer perioden met regen. En hoewel de wind morgen maar matig is (windkracht 3 tot 4) is het ook koud met een middagtemperatuur van 6 á 7 graden.

Maandag blijft dat regenfront nog boven het land en dat geeft dan ook veel bewolking met verspreid wat regen. Dinsdag is er weer wat zon en dan valt er nog een enkele bui. De langere termijn is een tijd droog met zonnige perioden, want later in de week en volgend weekend komt er een oost- tot noordoostenwind. En dat geeft niet alleen droger maar ook kouder weer: aan het einde van de week is het overdag 2 tot 4 graden en ’s nachts is er dan een graadje vorst.