Sinterklaas komt langs bij o.b.s. Hendrik Wester

OUDE PEKELA – Gisteren was het dan zover. Na het lange wachten kwamen Sinterklaas en zijn pieten langs bij o.b.s. Hendrik Wester.

Omdat O Zo snel niet fit was, had Sinterklaas iets anders bedacht, maar dit liep niet zoals gepland was.

Het paard dat hij kon lenen, schrok erg van de pieten en kon Sinterklaas niet meer vervoeren. Daarom kwamen de pieten in de trailer en Sinterklaas in een auto met een aanhangwagen met menkar erop.

Na een warm onthaal door de directeur vertelde Sinterklaas dan ook het verhaal hoe het kwam dat hij op deze manier op school was aangekomen. Na het verhaal aangehoord te hebben hadden de kinderen nog een lied voor Sinterklaas ingestudeerd. De kinderen zongen en dansten er flink op los.

Na binnenkomst ging Sinterklaas bij elke groep even op bezoek… zo hadden de groepen 1,2,3 en 4 een compleet programma ingestuurd voor Sinterklaas. Bij het bezoek in groep 3/4 werd er ook nog een juf in het zonnetje gezet omdat ze 25 jaar in dienst was bij het SOOOG.

De groepen 5,6,7 en 8 waren druk bezig met de surprises toen Sinterklaas en zijn pieten hun een bezoek bracht. Het was een zeer geslaagde ochtend… tot volgend jaar Sinterklaas en zijn pieten..

Foto’s en tekst zijn ingestuurd door Carina de Vries-Hidding