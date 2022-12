Kerstmarkt op 17 december in sporthal de Spil

NIEUWE PEKELA – Op 17 december wordt in sporthal de Spil in Nieuwe Pekela een kerstmarkt gehouden.

In de horeca hebben de beheerders van sporthal de Spil, na een tijdje corona, weer een leuke agenda voor de komende tijd. Ook kwam het idee om een kerstmarkt te gaan organiseren in de hal zelf. In september werd een oproep gedaan voor deelnemers. En al snel was de hal volgeboekt.



Een ruime variatie aan verkoopwaar wordt 17 december aangeboden. Het leukste is dat het meeste handgemaakt is. Ook zijn er natuurlijk vele lekkernijen te verkrijgen deze dag en de horeca zal een Duits sfeertje krijgen deze dag.

De beheerders van de Spil hebben er ontzettend veel zin in. “Het is onze eerste keer, dus een beetje spannend is het allemaal wel. Maar we doen ons best om de sporthal om te toveren tot een sfeervolle kerstmarkt. Er liggen al vele meters kerstverlichting klaar. Sfeervolle kraampjes zijn al besteld en ook de kerstman himself zal deze dag een bezoekje brengen en brengt hoogstwaarschijnlijk zijn elfjes mee.

Maar een kerstmarkt zonder bezoekers is natuurlijk geen kerstmarkt daarom nodigen we jullie graag

uit om langs te komen bij Sporthal de Spil aan de Beukenlaan 1 in Nieuwe Pekela van 14.00 tot 19.00

uur”, aldus Gerrie Groenhof.

Ingezonden