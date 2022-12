DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

In het kader van een omvangrijk onderzoek, welke zijn oorsprong in Haselünne had, heeft de politie in opdracht van de Officier van Justitie Osnabrück eind november de woning van een 27 jarige man in Meppen doorzocht. Hij werd verdacht van het dealen in verdovende middelen. In de woning werd een professioneel ingerichte wietplantage aangetroffen. Ook werd er 3,7 kilo wiet, 600 ecstasytabletten. 1.3 kilo amfetamine. 45 gram hasj en MDMA in beslag genomen (foto). De drugs vertegenwoordigen een straatwaarde van 54.000 euro. De man is aangehouden. In het verloop van het onderzoek zijn ook 21 andere personen in de leeftijd tussen 21 en 59 jaar uit de omgeving van Haselünne/ Emsland aangehouden voor het handelen en in het bezit hebben van verdovende middelen.

De politie zoekt getuigen van een aanrijding die gisteren tussen 15.50 en 19.15 uur op een parkeerplaats aan de Schützenstraße plaats vond. Daar werd een geparkeerde blauwe VW Golf aan de bijrijderszijde aangereden. De politie is op zoek naar de veroorzaker.

Kluse

Zoals u eerder op deze website kon lezen is vrijdagochtend op de groenstrook tussen de B70 en het fietspad ter hoogte van Kluse het lichaam van een man aangetroffen. De man lag onder een fiets. Tot dusver heeft de politie de identiteit van deze persoon nog niet kunnen achterhalen. Hij is 1.85 m lang, weegt ongeveer 100 kilo en zijn leeftijd wordt tussen 50 en 60 jaar geschat. Hij heeft een grijze stoppelbaard, droeg een bruine muts en heeft op zijn rechter bovenarm een tatoeage van een spin. De fiets is een blauw/grijze kinderfiets van het merk Trekking Star (zie foto). Ook had de man een sleutelbos bij zich (zie foto). Weet u wie deze persoon is, neem dan contact op met de politie Papenburg (0049) (0)4961-9260.

Papenburg

Woensdag 30 november ontdekte een echtpaar dat aan het Hauptkanal links, ter hoogte van een bouwbedrijf, een zogenaamde stolperstein (struikelsteen) met verf was besmeurd. (Een stolperstein is een betonnen steen, met daarop een messingplaatje, waarin de naam, geboortedatum, deportatiedatum, plaats en datum van het overlijden van iemand die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn gestanst. Het is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Deze gedenktekens zijn in het trottoir voor de vroegere woonhuizen van deze mensen gelegd, opdat zij niet worden vergeten. De politie sluit een racistisch motief voor de vernieling van de steen niet uit. (foto)