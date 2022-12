Kopers van zwaar vuurwerk overvallen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 28 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

HERFSTWEER KEERT TERUG | ZACHTE JAARWISSELING

Het wordt een zwaar bewolkte woensdag en vanochtend valt lokaal wat lichte regen of motregen, maar in de loop van de middag neemt de regenkans toe en vanavond komt daar nog een regenfront achteraan. Dus de meeste regen zit in de staart van de dag en dan is er ook windkracht 5 tot 6, voorlopig is er windkracht 3 tot 5. De temperatuur ligt rond 8 graden en gaat vanavond zelfs nog wat omhoog.

Vannacht en morgen gaan zich kenmerken door enkele buien maar er zijn morgen wel wat meer opklaringen dan vandaag. Dus is er wat meer zon. De temperatuur zal door de zuid-zuidwestenwind steeds hoog zijn met 9 á 10 graden en vrijdag is dat niet veel anders. Dan is de ochtend overwegend droog met af en toe zon, in de middag passeert er vrijdag een zone met vrij veel buien.

In het weekend van oud&nieuw zal het vaak bewolkt zijn met af en toe wat regen en zelfs 11 tot 13 graden. Maar met de zwaarte van de regen zou het mee kunnen vallen en zondagnacht is er ook niet zo veel wind. Maar wisselvallig is het zaterdag en zondag wel.