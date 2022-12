Online informatieavond Regionaal Energieloket over het maken van een verduurzamingsplan

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 29 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT ZON EN WAT BUIEN | REGENACHTIG WEEKEND

Het is een wisselvallig dagje zoals we vrij vaak hebben met steeds opklaringen en dan weer wolkenvelden, en af en toe een bui. Dat kan een flinke bui zijn maar effectief is het de meeste tijd droog, en de temperatuur ligt rond 10 graden bij een zuidwestenwind.

Vannacht is het droog en de wind draait naar het zuiden, de temperatuur daalt in de opklaringen tot rond 4 graden.

Morgen geven die opklaringen in de ochtend een beetje zon en dan is het ook nog droog, maar in de loop van de middag en morgenavond komen er perioden met regen. Het is morgenmiddag zo’n 9 graden bij windkracht 4 tot 5.

Het weekend van oud&nieuw is daarna nogal regenachtig op zowel de zaterdag als de zondag, maar mogelijk is het juist oudjaarsavond wat droger met minder wind. Want verder is er meestal windkracht 5 met vlagen van windkracht 6. Eén ding staat vast en dat is de hoge temperatuur, want zaterdag wordt het 13 of 14 graden en zondag ook nog wel een graad of 12. Het is pas na maandag dat het wat kouder wordt met maxima rond 6 graden. Dan is het ook droger, maandag is er nog regen te verwachten.