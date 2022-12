Wethouder Engelkens in gesprek met vrijwilligers Avond4daagse

WINSCHOTEN – In het kader van de reeks ‘Vrijwilliger van de maand’, een rubriek ter waardering en promotie van het vrijwilligerswerk in Oldambt, bezocht wethouder Gert Engelkens de vrijwilligers van Speeltuinvereniging Bovenburen, waaronder ook de organisatie van de Avond4daagse valt. Een grote groep vrijwilligers zorgt er jaarlijks voor dat scholen, sportverenigingen, wandelgroepen en vele anderen de Avond4daagse kunnen lopen. Dat daar een behoorlijke organisatie achter zit, mag duidelijk zijn. Om hier meer over te weten te komen, ging wethouder Engelkens in gesprek met vrijwilligers Trijnie Hartman, Ans Evers en Gerda Zwerver.

Van generatie op generatie

Zo’n 60 tot 70 vrijwilligers zijn elk jaar betrokken bij de Avond4daagse. Het merendeel verricht tijdens de Avond4daagse allerlei hand- en spandiensten, denk aan het regelen van verkeer, de ontvangst van wandelaars bij het aanmeldloket en het beantwoorden van vragen. Een kleinere groep begint al veel eerder met de voorbereiding: vergunningen worden aangevraagd, inschrijfformulieren geactualiseerd, informatiebrieven rondgebracht, routes gecontroleerd en muziekkorpsen aangeschreven. Trijnie en Ans doen dit vrijwilligerswerk al jaren met veel plezier. Hun ouders waren vroeger vrijwilliger en nu nemen de kinderen het op hun beurt langzamerhand weer over. Gerda heeft zich na de coronaperiode als vrijwilliger aangemeld. “Vaak gaat het van generatie op generatie, maar ook mensen die betrokken zijn bij de buurt melden zich aan. Ik stop over een paar jaar met werken, en omdat ik tegen die tijd wel iets leuks om handen wil hebben én er vrijwilligers gevraagd werden, ben ik er nu maar alvast ingestapt.”

Strakke organisatie, maar reuzegezellig

“Het is lastig om vrijwilligers te vinden, vooral voor het bestuur. Voor hand- en spandiensten melden mensen zich over het algemeen wel”, zegt Trijnie Hartman. “Het is een strakke organisatie, maar reuzegezellig.” Dat het strak is, moet ook wel met zoveel mensen. Het bestuur bestaat uit zo’n zes leden die maandelijks vergaderen. “In de aanloop naar de Avond4daagse iets vaker”, aldus Trijnie. Ans heeft aangegeven per maart 2023 te stoppen als bestuurslid. “Ik ben vervroegd met pensioen gegaan en heb samen met mijn man een camper gekocht, daar willen we mee touren. Ik wil nog wel hand- en spandiensten verrichten, maar geen verplichting meer hebben.”

Persoonlijk contact

Trijnie besteedt veel tijd aan het rondbrengen van informatiebrieven. “Ik vind het fijn om bij de mensen langs te gaan. Dat is misschien ouderwets, het kan ook via facebook en e-mail, maar voor mij werkt dit gewoon het beste. Het is niet dat ik tegen facebook ben, want ik denk juist wel dat het handig is.” “Er is een facebookpagina van de speeltuinvereniging en eigenlijk zou dat er ook moeten komen voor de Avond4daagse, net als een website, maar wij hebben de know how niet binnen het bestuur. Daar zoeken wij nog wel hulp bij”, vult Gerda aan.

Van vijf naar vier dagen

“De Avondvierdaagse bestond altijd uit vijf dagen, maandag was een inhaaldag. Waarom hebben jullie besloten weer terug te gaan naar vier dagen? Heeft het teruglopend aantal vrijwilligers daar iets mee te maken?”, vraagt Gert. “De laatste jaren vernamen we dat steeds meer mensen op de inhaaldag gingen lopen, waardoor het meer een 2 x 2-daagse leek. Dit in combinatie met het feit dat we minder vrijwilligers hadden, heeft ertoe geleid dat we de Avond4daagse weer in vier dagen lopen. Scholen en verenigingen zijn erg blij met deze beslissing. Het scheelt voor hen ook een hoop ‘gedoe’”, zegt Trijnie.

De grootste wandel 4-daagse van het Noorden

De Avond4daagse in Winschoten is de grootste wandel 4-daagse van het Noorden. Afgelopen jaar liepen er zo’n 3000 wandelaars mee. Voor corona waren dat er ruim 4000. “We hebben zelfs weleens meer dan 6000 wandelaars gehad. Wedde of Vlagtwedde organiseert nu ook een Avond4daagse, dus mensen uit Vriescheloo en Blijham trekken nu die kant op. Daarnaast is het zo dat er steeds minder scholen mee lopen, omdat leerkrachten het druk hebben en scholen daardoor afhankelijk zijn van ouders, die ook niet altijd tijd hebben. Wel zien we dat er steeds meer ouders met kinderen lopen en dat het aantal wandelaars die met hun sportvereniging lopen veel hoger is”, aldus Ans.

75 jaar Avond4daagse

In juni 2023 wordt de 75ste Avond4daagse in Winschoten georganiseerd. Dit zou al eerder hebben plaatsgevonden, maar door corona is er twee jaar geen Avond4daagse geweest. ”Voor de 75ste editie willen we iets bijzonders doen, wat precies, weten we nog niet. We willen in ieder geval twee knallers van blaasorkesten hebben, die kosten echter wel wat. Kan de gemeente daarin iets betekenen?”, vraagt Gerda lachend. “Over muziekkorpsen gesproken”, zegt Trijnie: “Dat wordt ook lastiger. Ook zij kampen met minder vrijwilligers, waardoor het voor ons steeds moeilijker wordt om muziekkorpsen te krijgen. Er gaat dan ook best veel tijd zitten in het vinden van goede korpsen.”

Gelukkige vrijwilligers

Op de vraag van Gert wat ze als vrijwilliger terugkrijgen voor hun inzet, lachen de drie dames. “Het is harstikke mooi als je al die lachende gezichten ziet, daar word ik gewoon emotioneel van”, zegt Trijnie. “Als het eerste muziekkorps op vrijdagavond van het veld vertrekt, krijg ik gewoon kippenvel. Zo mooi”, zegt Ans. “Dit hebben wij dan mede mogelijk gemaakt, dat is toch super”, aldus Gerda.

Vierdaagsevirus

“Het hoort ook wel een beetje bij de opvoeding”, zegt Gert: “Als kind zijnde woonde ik in Beerta en toen liep je gewoon mee. Daar dacht je niet eens over na, iedereen liep mee. Dat was altijd hartstikke gezellig.” “Het is gewoon een virus, en als je eenmaal met het virus bent besmet, ook qua organisatie, ga je er gewoon mee door”, vult Ans aan. “Het Vierdaagsevirus”, grinnikt Gert.

Vrijwilligers gevraagd

Net als veel andere verenigingen zoekt de Avond4daagse ook vrijwilligers. Voor het bestuur, voor online activiteiten, zoals facebook of een website, maar ook als verkeersregelaar en andere hand- en spandiensten. “Vrijwilligers zijn altijd welkom. We worden allemaal een dagje ouder en we kunnen dit niet tot in lengte van dagen blijven doen, het zou fijn zijn als er op enig moment toch wat nieuwe aanwas bijkomt. Vooral jongere mensen die meer gevoel hebben bij bijvoorbeeld social media en een website. We doen nu veel met de hand. Daar valt nog wel winst te behalen’, zegt Trijnie.

Aanmelden als vrijwilliger of meedoen met de Avond4daagse?

Lijkt het je leuk om mee te werken aan de organisatie van de Avond4daagse? Stuur dan een e-mail naar svbovenburen@live.nl. Wil je meelopen met de Avond4daagse die plaatsvindt van 6 tot en met 9 juni 2023? Inschrijven kan de week ervoor, van dinsdag 30 mei tot en met donderdag 1 juni van 14.00 tot 18.00 uur bij SV Bovenburen, Tromplaan 86 in Winschoten.

