Jaarwisseling 2022 – 2023 | Politie Drenthe

DRENTHE – Tijdens de nacht en in de voorbereiding daarop werd intensief samengewerkt met onze partners, waaronder burgemeesters, gemeenten, brandweer, de ambulancedienst en de veiligheidsregio. In de provincie Drenthe verrichtte de politie twee aanhoudingen voor belediging en openlijke geweldpleging.

Omstreeks 19.35 uur ontving de politie melding dat er jeugd in een bushokje brand aan het stichten was en daarbij ook vuurwerk afstak aan de Europa-Weg Zuid in Assen ter hoogte van Baggelhuizen. Eenmaal ter plaatse rende een groep jongeren de wijk in. Terwijl de ene politieagent wachtte op de brandweer ging de andere de wijk in op zoek naar de jongeren. Naar de politieagent bij de auto werd zwaar vuurwerk gegooid. Ze liep hierdoor gehoorschade op. Kort daarop kon een 15-jarige verdachte uit Assen worden aangehouden. Agressie of geweld tegen politieagenten vinden wij onacceptabel. Politieagenten hebben een verantwoordelijke rol tijdens de jaarwisseling en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen.

Aan de Schuttevaerstraat in Meppel is zaterdagavond iemand ernstig gewond geraakt bij een ongeluk met vuurwerk. Het betreft een 48-jarige man uit Ommen. Het ongeval vond rond 20.00 uur plaats. Politie en een ambulance kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

In Hoogeveen zijn politieagenten rond 21:00 uur afgegaan op een melding van brand aan de Wolfbosstraat in Hoogeveen. Een groep jeugdigen had daar een vuur gemaakt waar onder andere autobanden op waren gegooid. Politie, brandweer en de ruimploeg van de gemeente trokken samen op om de situatie te beëindigen. De hulpverlening werd in eerste instantie belemmerd, waarop politieagenten de aanwezigen op afstand hebben gehouden. Het vuur werd gedoofd en een 16-jarige jongen uit Hoogeveen werd aangehouden voor belediging.

Omstreeks 23:15 was er een grote straatbrand aan de Pelikaanstraat in Assen. Op het vuur werden onder andere scooters gegooid. Hulpverleners werden gehinderd in hun optreden. De politie heeft de aanwezigen op afstand gebracht, zodat de brand geblust kon worden.

Bron: Politie Drenthe