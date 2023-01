Nieuwjaarsconcert Veenkoloniaal Symfonie Orkest in Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 1 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG ZACHT | VANAF MORGEN NORMALER WEER

Er valt op deze Nieuwjaarsdag soms een beetje regen of motregen, maar veel is dat niet. Pas in de loop van vanavond en vooral vannacht gaat het vaker regenen. Dan wordt het echt nat met meer dan 10 mm aan neerslag. Het is nog steeds erg zacht met een temperatuur van 12 á 13 graden, komende nacht is het ook nog een graad of 10. De wind is eerst matig tot vrij krachtig maar dat neemt af en vanavond is er maar weinig wind over.

Na de regen van vannacht zijn er morgen nog enkele buien maar in de middag komen er ook enkele opklaringen. De temperatuur zakt dan terug naar 8 á 9 graden en de wind draait naar het westen (en zal weer wat toenemen).

Dinsdag is het lang droog met af en toe zon maar later is er kans op regen, woensdag is het opnieuw bewolkt met perioden met regen. Dat is dus een wisselvallig maar ook wel wat normaler plaatje, en ook op lange termijn is het afwisselend met soms wat zon en een paar buien. Maar de temperatuur wordt niet meer zo hoog als dit weekend: die ligt midden deze week tussen de 7 en 10 graden.