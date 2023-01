Interim boeren Abiant gaan exoskelet gebruiken

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 2 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG ZACHT | VANAF MORGEN NORMALER WEER

Het front van gisteravond en vannacht trekt vanochtend maar langzaam weg en het is daardoor nog druilerig met wat regen of motregen. Maar gaandeweg de ochtend wordt het droger en vanmiddag komen er enkele opklaringen tevoorschijn. Wel is er vanmiddag en in het begin van de avond nog kans op een bui, later vanavond en komende nacht is het droog en dan wordt het helder. De temperatuur zakt ondertussen terug naar 8 of 9 graden, de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen.

Vannacht daalt het tot 4 graden en morgen is het maximaal 8 graden. Dat is dus iets normaler dan dit weekend en het is morgen ook een redelijke dag met zonnige perioden en pas ’s avonds is weer kans op enkele buien.

Woensdag is een andere zaak: dan is het regenachtig met een krachtige westenwind en dan weer een temperatuur rond de 11 graden. Donderdag en vrijdag is er wat minder wind maar het is dan wisselvallig met een beetje zon en soms buien. De temperatuur gaat een paar graden omlaag maar veel variatie zit daar later in de week nog niet bij.