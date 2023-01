Nijjoarsverziede en expositie 100 Jaar Goedewaagen serviezen, 1922-2022

NIEUW-BUINEN – Tot en met 30 juni kunt u de expositie 100 Jaar Goedewaagen serviezen, 1922-2022 bekijken. Op 7 januari is er Nijjoarsveziede.

Royal Goedewaagen groeide rond 1900 uit tot één van Europa’s grootste fabriek van pijpen van kalkaardewerk. Met een productie van drie tot vier miljoen kleipijpen in honderden modellen

en daarnaast handgedraaid volksaardewerk van dochteronderneming Star van 14 mei 1612 was het keramischtechnisch een enorme transitie om over te gaan op gegoten sieraardewerk en serviezen. De opkomende burgerij creëerde toen de vraag naar een zo compleet mogelijk bruidsservies.

Goedewaagen’s grootste, Goudse concurrent de Plateelbakkerij Zuid-Holland, dochter van het huishoudconcern Hoyng had zich al in 1905 op deze nieuwe markt gestort. Van de PZH nam Goedewaagen in 1918 het modelleurtalent Jan van Breukelen over. De aankoop van de Amsterdamse plateelfabriek De Distel in 1923 opende nieuwe perspectieven.

Goedewaagen zou in de crisisjaren ’30 versterkt inzetten op de productie van serviezen en kon dat doen bij de gratie van haar omzetsucces als pijpenfabriek. Probleem was dat het in de turfovens laag gestookte kalkaardewerk een te kwetsbaar product opleverde. Door in 1953 over te schakelen op een hoog gestookte, Engelse steengoedscherf werd dat probleem ondervangen. De zeer getalenteerde

ontwerper Zweitse Landsheer (1928-2010) bracht in 7 jaar tijd een grote reeks succesvolle serviezen op zijn naam.

De expositie is tot en met 30 juni te bekijken.

Nijjoarsveziede op 7 januari 2023, inloop 13.00 uur



Programma:

‘Keramiekproat’ van vier gepassioneerde verzamelaars bij wie de research omslaat in wetenschap.



13.30 – 13.50 Toine Verschuuren verhaalt over zijn verzamelpassies van ESKAF tot Breetvelt en Retro-keramiek van Goudse fabrieken

13.50 – 14.10 Bert Schrage belicht meer dan 30 jaar tegelverzamelen; samensteller van vier exposities in KMG; ook collectieregistratie voor Tegelmuseum en KMG

14.10 – 14.30 pauze

14.30 – 14.50 Bert-Jan Baas, verzamelaar maar ook glazuuronderzoek voor Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en opleiding keramiekrestauties Universiteit van Amsterdam, zie Youtube-films KMG

14.50 – 15.10 Friggo Visser, coördinator onderzoekswerkgroepen keramisch museum; publicaties over Distel, Flora en Zenith; hoofdredactie Gouda Pottery Book, 2007



Tentoonstellingsopeningen

. Goudse plateelminiaturen,1927-1941

. Nederlandse keramische plastieken 1900-1945

. ESKAF, ontwerpen Hildo Krop (1919-27) en Willem van Norden (1919-21) Verlengd

. 100 jaar gegoten Goedewaagen serviezen, 1922-2022

. Distel aanwinsten, 2020-22

Glaslaan 29

9521 GG Nieuw-Buinen (Drenthe)

