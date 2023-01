Automobilist gewond bij eenzijdig ongeval Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 4 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GURE DAG | AANHOUDEND WISSELVALLIG

Na een -toch al- regenachtige nacht blijft het vanochtend nogal guur met regelmatig regen en een matige tot krachtige zuidwestenwind. Dat is bij een temperatuur van 10 of 11 graden en dat is dus vrij zacht maar het is wel een natte toestand. Ook vanmiddag vallen er nog buien en de wind draait dan bij naar het tot zuidwesten tot westen, de temperatuur komt uit rond 12 graden.

Vanavond blijft het nogal buiig en ook vannacht is het nog niet overal droog, maar morgen zijn er zonnige perioden en dan is overdag wél droog. De temperatuur is morgen 9 á 10 graden en er staat morgen een matige wind uit west tot zuidwest (windkracht 3 tot 4).

Morgenavond en vrijdagnacht is het bewolkt met af en toe een beetje regen of motregen maar dat front is vrijdagochtend snel weg. En dan volgt er vrijdag toch wel een redelijke dag met zonnige perioden en een temperatuur rond 9 graden.

In het weekend is het zaterdag meestal ook droog maar daarna neemt de kans op regen toe en de middagtemperaturen blijven hoog met 8 tot 10 graden.