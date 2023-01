TER APEL – Kloosterkerklezing over geldzorgen en (verborgen) armoede; een zeer actueel thema. We horen er regelmatig over in de media. De verhalen over de stijgende kosten van energie, zorg en het gewone levensonderhoud. Maar wat weten we er eigenlijk over? Kennen we mensen die het betreft? Hoe vaak komt het voor? Hoe herken je het? Wat doen geldzorgen met je? Kun je over zoiets precairs in gesprek gaan? Maar hoe doe je dat dan? Wat kunnen organisaties zoals kerken doen? Of service clubs?

Op maandag 16 januari om 19.30 uur zal Christiaan Dekker hierover spreken in de lekenkerk van het Klooster te Ter Apel. Hij is diaconaal consulent in Groningen en Drenthe, namens de protestantse kerken en geeft regelmatig workshops rond verborgen armoede. Gaandeweg is hij goed ingevoerd in deze materie en heeft hij vele contacten opgebouwd met allerlei organisaties die zich hiermee bezig houden.

Het zal een boeiende, leerzame en misschien zelfs een onthullende avond worden. Iedereen is van harte welkom bij deze lezing die wordt georganiseerd door de programmacommissie van de Kloosterkerk.

Ingezonden