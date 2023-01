Oekraïnse Natalia exposeert haar schilderijen in MFC de Binding

OUDE PEKELA – Hieronder vindt u een ingezonden bericht van Ellen Kupers, beheerder MFC de Binding.

Afgelopen november benaderde David ons, hij is tolk voor de Oekraïnse bevolking welke gevestigd is in de Molenhof in Oude Pekela. Hij was samen met een echtpaar, Olek en Natalia bij ons. Hij vertelde dat Natalia kunstenares / schilderes is en haar liefste wens is dat ze met haar schilderijen een heuse expositie mocht houden.

Natalia en Olek zijn vanuit Charkov, Oekraïne, gevlucht naar Nederland. Ze hebben de bombardementen achter zich gelaten om hier een nieuw bestaan in Nederland op te bouwen. Olek is inmiddels aan het werk bij vleesfabriek Huls in Vlagtwedde en Natalia heeft zicht gestort op haar kunst. Het afgelopen jaar heeft Natalia op verschillende plekken in ons mooie dorp geschilderd. Haar kleuren brengen ons dorp op een mooie manier in beeld. Haar verwerking van de oorlog vind je terug in haar schilderijen en haar kijk op de wereld is kleurrijk en vrolijk ondanks haar geschiedenis. Haar optimisme en positiviteit is wat zij wil overbrengen aan haar publiek.

Wij vonden dit voor haar en ons dorpshuis een uitgelezen kans om haar werk aan het grote publiek te laten zien en om de Pekelders kennis te laten maken met haar kijk op kunst en cultuur uit Oekraïne. Een dorpshuis is daar toch de ideale plek voor.

Wij zijn blij dat wij haar wens in vervulling hebben mogen laten gaan om in het jaar dat Natalia 60 jaar werd haar eerste expositie te mogen houden. Menig Pekelder heeft inmiddels haar schilderijen mogen bewonderen en wij willen Natalia de mogelijkheid bieden dat heel Groningen, of nog groter heel Nederland, de mogelijkheid krijgt om met eigen ogen haar kunst te laten zien.

Het is de moeite waard om in deze donkere tijd een bezoekje te brengen aan deze kleine expositie in MFC de Binding. De expositie is nog te zien tot en met de 2e week van februari 2023. Wij hopen dat een ieder komt kijken en een leuke reactie achter laat in het gastenboek.

Ingezonden door Ellen Kupers

(Beheerder MFC de Binding)