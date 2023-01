Grote Hobby- & Verzamelbeurs in d’ Ekkelkaamp Onstwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 8 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN | MORGEN WINTERSE BUIEN

Het is vandaag nog een beetje wisselend met mogelijk een bui, maar vooral vanmiddag zijn er bij ons flinke zonnige perioden. Vanavond zal de bewolking toenemen en later in de avond en in het begin van de nacht passeert een zone met wat regen. Mogelijk valt er 2 tot 4 mm aan neerslag. Maximumtemperatuur vandaag rond 9 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest.

Morgen is een frisser met 7 of 8 graden, maar vooral ook de kans op enkele flinke buien, waarbij kans is op onweer en op hagel. Erg veel wind is er niet en er is regelmatig wat zon, maar er kan morgen een frisse bui overkomen.

Dinsdag is het weertype weer anders want het is ’s ochtends nog wel droog maar bewolkt, en in de middag en avond volgen er perioden met regen en motregen. Daarna is donderdag opnieuw een dag met wat zon en een bui en vrijdag neemt de regenkans weer toe. En zo blijft het erg wisselvallig en relatief zacht, pas na het volgende weekend is er enig zicht op serieuzere veranderingen.