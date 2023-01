Henk Wijngaard komt op voor de Nederlandse Boeren

REGIO- Met het nummer ‘Zonder Boer geen Voer’ spreekt Henk Wijngaard zijn steun uit aan de Nederlandse boeren. Voor de in Stadskanaal geboren zanger is dit de 72ste single sinds hij 45 jaar geleden doorbrak met het legendarische nummer Met de vlam in de pijp. Henk Wijngaard werd daarmee het gezicht van de truckers in ons land.

Zeker de laatste jaren heeft Henk Wijngaard bij het uitbrengen van nieuwe singles altijd rekening gehouden met de actualiteit. Zo nam hij een nummer op over de abdicatie van de onlangs overleden Paus Benedictus XVI, haakte hij in op de coronapandemie en nam hij een protestsong op over de oorlog in OEKRAINE. Hij voegt daar nu een bijzonder lied aan toe over de boeren die door het stikstofbeleid in ons land in een wanhopige situatie terecht zijn gekomen.

‘Ik zing graag liedjes met een inhoud, die me niet alleen aanspreekt maar waarmee ik me ook persoonlijk verbonden voel. Zingen is voor mij emotie. Hoe dichter een tekst bij me staat, hoe beter ik die kan vertolken. Ik wil dat een lied uit mijn hart komt,’ vertelt Henk Wijngaard in een toelichting op het nummer ZONDER BOER GEEN VOER. ‘Ik treed in het hele land op, maar als ik in mijn agenda kijk dan word ik het meest gevraagd op het platteland. Zelf woon ik alweer langere tijd in Emmen, wat ik ook beschouw als het platteland. Prive en in mijn werk word ik omgeven door mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij het boerenleven. Ik hoor hun verhalen. Ik ken hun zorgen over hun toekomst. De problematiek van het stikstofbeleid is als een grauwe deken over hun leven heen gevallen. Met mijn nieuwe single probeer ik voor ze op te komen. Ik wil ze op deze manier een steuntje in de rug geven.’

Henk Wijngaard zegt reeel te zijn. ‘Ik begrijp dat er voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen iets aan het milieu gedaan moet worden. Maar dan wel op een manier dat de boeren, die ons al eeuwen voorzien van voedsel, daarvan niet de dupe worden. Het is belangrijk dat er een beleid komt, waarbij de boeren actief worden betrokken en dat hen niet het onmogelijke wordt opgedrongen. We moeten er samen uitkomen. Ik denk dat wij dat aan onze boeren verplicht zijn. Belangrijk is dat wordt begonnen met het wegnemen van hun angst en onzekerheid om daarna tot een oplossing te komen,’ aldus de zanger, die benadrukt dat hij als icoon van transport-Nederland ook een lans wil breken voor alle bedrijven, die een verlengstuk zijn van het boerenbedrijf.

