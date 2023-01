Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (update)

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Om twintig over zes gisteravond is op de Herzog-Arenberg-Straße een 12 jarige fietser aangereden. Hij werd door de bestuurster van een zwarte BMW over het hoofd gezien, toen deze vanaf de Bahnhofstraße de Herzog-Arenberg-Straße wou inrijden. Bij de aanrijding kwam de jongen ten val. Hij raakte lichtgewond. Nadat de bestuurster van de BMW even was uitgestapt, reed ze in onbekende richting verder. De politie verzoekt getuigen van het ongeval zich te melden.

Om kwart over vijf gistermiddag is op de Esterfelder Stiege een 83 jarige vrouw aangereden. Zij werd op de voetgangersoversteekplaats door een 54 jarige bestuurster van een VW Golf over het hoofd gezien, toen deze vanaf de Esterfelder Stiege de Schullendamm wou inrijden. Het slachtoffer botste tegen de voorruit van de auto en werd vervolgens meters door de lucht gelanceerd. De vrouw werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar zij vandaag aan haar verwondingen is overleden.

Dörpen

Tussen 22 december 13.0 uur en 9 januari 8.15 uur zijn aan de Osteck twee bouwmachines opengebroken. Uit de machines werden de accu’s en een ketting gestolen. De schade wordt op 1.500 euro geschat.

Papenburg

Op 6 januari is tussen 7.45 en 8.15 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Umländerwiek links een zwarte Mercedes Benz aangereden. De wagen heeft voor 10.000 euro schade aan de rechterkant.

UPDATE

Bunde

Vannacht heeft de grenspolitie een 20 jarige man aangehouden. De man passeerde om half twaalf de afrit Bunde West in een auto met Franse kentekenplaten. Hij was kort daarvoor de grens gepasseerd. De Duitser werd gezocht voor drie gewelddadige roofovervallen. Hiervoor was hij in december 2022 voor een voorarrest veroordeeld. Hij is vanmiddag voorgeleid en vervolgens naar een justitiële inrichting overgebracht. Omdat hij zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs een auto bestuurde werd daarvoor proces-verbaal opgemaakt.