Duik een jaar lang in de wereld van eetbare wilde planten

GASSELTE – Duik samen met Tim Horneman en Leah Groeneweg een jaar lang in de wereld van de eetbare wilde planten en ontdek de kracht en rijkdom van de natuur. Begin april start de jaaropleiding eetbare wilde planten van In Het Wilde Weg.

De natuur heeft ons een overvloed aan plantaardig voedsel te bieden. Om ons heen staan heerlijke eetbare en gezonde planten, bomen, bessen en paddenstoelen. De kunst is om ze te leren (her)kennen en te weten hoe je ze respectvol kunt oogsten.

Gedurende het jaar hebben we elf praktijkdagen en elf theorielessen. De praktijkdagen zijn op zondagen op verschillende locaties in Noord Nederland. De theorielessen zijn op woensdagavond live in Kostvlies (Gasselte) of op dinsdagavond online te volgen tijdens een interactieve Zoombijeenkomst. Je leert welke planten eetbaar zijn, hoe je ze kunt herkennen en hoe je ze in jouw dagelijkse menu kunt toepassen.

Tijdens de praktijkdagen gaan we op excursie naar verschillende natuurgebieden in Noord Nederland. We gaan vegetarisch / veganistisch koken op het kampvuur, je krijgt les in vuur maken en we maken diverse bereidingen met planten als een zalf, tinctuur en olie. Verder onderzoeken wij wat het eten uit de natuur voor onze gezondheid en de gezondheid van Moeder Aarde kan betekenen.

Om een indruk te krijgen van de jaaropleiding en om elkaar te leren kennen, organiseren wij een vrijblijvende informatieochtend. Tim en Leah vertellen wat je allemaal kunt verwachten tijdens de opleiding. Verder is er tijd om elkaar te ontmoeten en te genieten van een hapje en een drankje met eetbare wilde planten.

Datum: Zondag 29 januari 10.30 tot 12.00 / 12.30 uur

Locatie: Mr. J. Kranenborgschool, Kostvlies 9 9462 TN Gasselte

Vooraf opgeven bij Leah Groeneweg, info@inhetwildeweg.nl of tel.nr. 06-14136734

Ingezonden