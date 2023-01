Het Concertgebouw zoekt jeugdige muziekmakers uit Groningen voor jubileumeditie Koninklijk Concertgebouw Concours

GRONINGEN – Het Koninklijk Concertgebouw nodigt alle 9-14-jarigen uit Groningen die zingen of een instrument spelen uit om mee te doen aan het Koninklijk Concertgebouw Concours.

Bij dit landelijke concours, dat dit jaar zijn 15de editie beleeft, draait het om plezier hebben in muziek maken. Kinderen krijgen een kijkje achter de schermen, ontmoeten bekende artiesten en musici, en gaan op eigen niveau – of ze nu beginner zijn of al meer muzikale meters hebben gemaakt – aan de slag. Deelnemers die zich al verder hebben ontwikkeld, doen mee aan het finaletraject en maken kans op een geldprijs, een masterclass en een solo-optreden in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw. Zo wist in 2018 Luna van Leeuwen uit Groningen met haar vioolspel de titel in de wacht te slepen. Nieuw dit jaar is de aanmoedigingsprijs voor een nog pril, maar veelbelovend talent. Aanmelden voor het concours kan tot en met 18 april via concertgebouw.nl/concours.

Groningse muziekliefhebbers

Ook aan eerdere editie deden jonge muzikanten uit Groningen mee. Zo waren er pianisten uit Groningen (stad) en deden kinderen uit onder andere Marum, Haren en Ter Apel mee met instrumenten als de cello, viool, gitaar en zang.

Zingen en muziek maken is leuk

Iedereen die tussen de 9 en 14 jaar oud is en wil meedoen, stuurt vóór 18 april een YouTube-filmpje in van een zelf gespeeld of gezongen stuk van maximaal vijf minuten. Op 20 mei is de workshopdag en zien 100 deelnemers elkaar in levende lijve. De kinderen krijgen een kijkje achter de schermen van Het Concertgebouw, ontmoeten bekende musici, gaan zelf op eigen niveau aan de slag en staan ook op het podium.

Nieuw: Aanmoedigingsprijs

De jury reikt dit jaar voor het eerst de aanmoedigingsprijs uit aan een pril, muzikaal talent dat een bijzondere, muzikale ontwikkeling doormaakt en wordt gezien als belofte voor de toekomst. De winnaar krijgt een workshop van een topmusicus, bedoeld om het plezier van muziek maken verder aan te wakkeren en de winnaar te stimuleren zich te blijven ontwikkelen.

Finaletraject

Muzikale uitblinkers die al wat verder zijn, maken kans op deelname aan het finaletraject dat bestaat uit een masterclass, een halve finale en een hele finale. Alle deelnemers aan het concours worden uitgenodigd om hun medekandidaten aan te moedigen tijdens de finale op 25 juni. De uiteindelijke winnaar ontvangt € 1.000 om zich muzikaal verder te ontwikkelen en geeft een concert in de Kleine Zaal. Tijdens de finale wordt ook de aanmoedigingsprijs uitgereikt.

De jury van de 15de editie van het Koninklijk Concertgebouw Concours bestaat uit dirigent Vincent de Kort (voorzitter) zangeres Izaline Calister, (jazz)violiste Julia Philippens, pianist en componist Thomas Beijer en Marco de Souza, oprichter Leerorkest & musicus.

Deelname aan het concours is gratis.

Ingezonden