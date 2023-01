Arno van der Heyden, cabaretier, zanger, presentator en acteur overleden

GRONINGEN – Gisteren is Arno van der Heyden, cabaretier, zanger, presentator, programmamaker en acteur op 61 jarige leeftijd overleden.

Arno van der Heyden werd in 1961 in Groningen geboren. Hij bracht zijn jeugdjaren door in Groningen, Apeldoorn, Rosmalen, ‘s-Hertogenbosch, Malden en Winschoten, waar hij aan het Gymnasium in 1980 eindexamen deed. Daarna reisde hij door Zuid Europa als muzikant, druivenplukker en horecamedewerker. Van 1989 tot 1994 was hij acteur en muzikant bij het Theater te Water.

In 1992 won Arno de publieks- en persoonlijkheidsprijs op het Camerettenfestival in Rotterdam. Daarna werkte hij bij de TROS, KRO, VARA en RTV Noord. Hij maakte muzikale cabaretvoorstellingen en nam aantal cd’s op.

In november 2022 kreeg Arno op het GRN streektaalfestival in Het Kielzog in Hoogezand de Haide Bliksem Award uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Groningse cultuur. Arno kreeg de onderscheiding onder anderen voor zijn cabaretprogramma’s, liedjes, zijn werk bij RTV Noord, het Theater te Water en een kwart eeuw Noorderzon.

In 2019 werd bij Arno een tumor in zijn keel ontdekt. Dit is toen in het UMCG behandeld. Na de behandeling had hij stemproblemen door o.a. littekenweefsel. De ziekte kwam terug. Gisteren is hij overleden. Hij is 61 jaar geworden.

