Bedrijfsleven verenigd in Techniek Groningen roept juist nu op: schrijf je nu in voor dé technische mbo-school in Delfzijl

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 25 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE WOENSDAG | MORGEN EEN ANDER WEERTYPE

Het is een koude woensdag met veel bewolking en nevelig weer, maar het is droog en er staat maar een zwakke tot matige zuidwestenwind. De temperatuur ligt vanochtend rond of net onder het vriespunt, vanmiddag is het ietsje boven nul met een maximum rond +1.

Maar het venijn zal een beetje in de staart zitten want er komt vanavond een front aan en in de tweede helft van de avond gaat het regenen. En mogelijk komt er ook wat ijzel of ijsregen aan te pas, want de temperatuur ligt dan weer een tijdje rond- of iets onder nul. Wat sneeuw is trouwens ook mogelijk maar het zal toch vooral regen zijn, de temperatuur stijgt in de loop van de nacht ook tot rond +3 want de wind draait dan naar het noorden.

Morgen brengt die noordenwind een middagtemperatuur van een graad of 6, maar bovenal zijn er opklaringen en lokaal nog een enkele bui. Dus het weerbeeld ziet er morgen in het algemeen heel anders uit. Vrijdag is er een matige noord-óóstenwind en dat geeft vrij veel zon en 3 á 4 graden. In het weekend is het op zaterdag ook een graad of 3, zondag is het ongeveer 6 graden. Er is in het weekend vrij veel bewolking met kans op een enkele bui.