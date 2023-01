Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Vriescheloo

VRIESCHELOO – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Vriescheloo. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag begon de wandeling van WandelenWerkt in Vriescheloo, vanuit dorpshuis “t Ganzenust”. Hier stond om 8.45 uur de koffie klaar en konden de wandelaars zich melden bij één van de wandelcoaches en leuk dat Eltjo vandaag ook weer aanwezig was.

Er hadden zich voor vandaag veel wandelaars aangemeld. Alle groepen zaten echt vol. Prachtig dat er zoveel belangstelling is om in groepsverband te wandelen in het mooie Westerwolde.

De groep voor 10 km vertrok om 9.15 uur en en de andere groepen van respectievelijk 8 en 6 km steeds een kwartier achter elkaar. We wandelde direct het dorp uit en maakten een lange tocht door het bosrijk gebied waarin o.a. ook het Engbert Drenthbos. In dit bos zijn de laatste tijd veel bomen gerooid. Dit was ook duidelijk te zien, een hoge wal van afgezaagde takken lag langs het pad. De reden van deze grootscheepse kap is, dat de Letterzetter ook hier zijn verwoestend werk heeft gedaan. Staatsbosbeheer ( SBB) is nu bezig met nadenken over herplanting en probeert hier een lange termijnvisie voor te ontwikkelen? Hoe zal het klimaat, en hiermee ook de bodemgesteldheid, zich de komende vijftig jaar ontwikkelen? En welke bomen moeten er geplant worden die in de toekomst hierin kunnen overleven?

Bij het verlaten van het Engbert Drenthbos kwamen we nog even langs één van de “kastelen “aan de Pastorielaan. Hier werd uitleg gegeven over de manier waarop deze landgoederen tot stand zijn gekomen.

Na nog een tijdje door de natuur te hebben gewandeld kwamen we uiteindelijk uit bij de Vrieschelooster brug over het Verenigd of B.L. Tijdenskanaal. Hier staat een monument ter nagedachtenis aan B. L. Tijdens. Tijdens was herenboer en politicus en initiatiefnemer voor kanalisatie in Westerwolde. Dit omdat Westerwolde veel last kreeg van water vanwege de vervening van delen van Drenthe en het Bourtanger moor.

De wandeling ging verder door de natuur aan de andere kant van het kanaal, richting Duitse grens. Hier werd een grote boog gemaakt en kwamen de wandelaars uiteindelijk weer voor het B. L Tijdenskanaal te staan. Over de houten brug en over het fietspad kwam men uiteindelijk weer terug in Vriescheloo.

Weer aangekomen in t Ganzenust stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met broodjes weer te wachten. Weer een prachtige wandeling, maar het was best wel wat frisjes. maar de echte, doorgewinterde wandelaar geeft hier niets om.

Ingezonden door Jan Bossen