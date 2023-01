Politie zoekt getuigen van poging tot beroving in Groningen

GRONINGEN – Uit het niets proberen twee mannen zondagavond 29 januari op het Sabangplein een man en vrouw te beroven. De slachtoffers zijn op dat moment onderweg naar huis.

De slachtoffers lopen rond 22:05 uur op het Sabangplein richting hun woning. Van achteren wordt de man uit het niets aangevallen door één van de daders. Deze werkt het slachtoffer tegen de grond en dreigt met een steekwapen. De andere dader probeert er op dat moment met de tas van het mannelijke slachtoffer vandoor te gaan. Dit mislukt en ze vluchtten zonder buit. Een heftige gebeurtenis voor de slachtoffers.

De politie is op zoek naar deze verdachten. Het gaat om twee mannen van ongeveer 20 jaar oud. Eén van de verdachten is ongeveer 1.75 meter lang, met een licht getinte huidskleur. Hij was donker gekleed met een lange pufferjas, handschoenen en schoenen. Ook droeg hij een trui met de capuchon op. De tweede verdachte is ongeveer 1.85 meter lang en had een snorretje. Ook hij was volledig in het donker gekleed met een pufferjas, donkere schoenen en handschoenen. Hij droeg een masker die een deel van zijn gezicht bedekte. Op de linkermouw van zijn jas stonden witte strepen en/of letters.

Heb jij zondagavond rond 22:00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van het Sabangplein in Groningen? Herken jij bovenstaand signalement of heb je andere informatie die mogelijk van belang kan zijn voor dit onderzoek? Dan komt de politie graag met jou in contact. Je kunt ze bereiken via het nummer 0900-8844.

Liever anoniem? Dit kan via meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800-7000. Ook camerabeelden uit de omgeving van het Sabangplein zijn welkom. Dit kunnen bijvoorbeeld beelden van een deurbelcamera zijn, waar de verdachten mogelijk op zijn te zien. Upload deze beelden in het online tipformulier: https://www.politie.nl/…/meldpunten/tipformulier.html…Zaak nummer: 2023026338

Bron: FB Politie Groningen