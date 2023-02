Gamen met de Groningse bibliotheken

STADSKANAAL – Dinsdag 14 februari kan er weer volop gegamed worden met BiebLab en Impacter. De Groningse bibliotheken presenteren samen met jongeren het YouTube-programma de Gameshow én deze avond kan je in Bibliotheek Stadskanaal weer gamen in het GameCafé.



Elke tweede dinsdag van de maand organiseren de Groningse bibliotheken en Impacter een gameavond voor en door jongeren. Online én in Bibliotheek Stadskanaal kan er volop gegamed worden. Dinsdag 14 februari zijn ook ouders welkom op het inloopspreekuur van Welstad.



Gameprogramma op YouTube

De Gameshow is een maandelijks gameprogramma op YouTube voor én door jongeren. Dinsdag 14 februari kan je in de Gameshow kijken naar een nieuwe gamebattle. Deze keer spelen Jeroen en Owen het crimineel leuke spel Rubber Bandits. Zet je schrap voor hilarische gevechten met de meest maffe wapens. En dat is niet alles… In februari verschijnt Hogwarts Legacy, een nieuwe Harry Potter game. Hoe goed is dit spel? De Gameshow zoekt het voor je uit!



Kijk naar de Gameshow en schakel dinsdag 14 februari om 19.00 uur in op youtube.com/bieblab.



Gamen in het GameCafé

Ben je 13 jaar en ouder én wil je samen gamen? Kom dinsdag 14 februari van 19.00 – 21.30 uur naar het GameCafé in Bibliotheek Stadskanaal. Je mag je eigen gamelaptop meenemen, maar er staan ook verschillende consoles en laptops voor je klaar. Zo kan je onder andere gamen in virtual reality.

Inloopspreekuur voor ouders



Ben je nieuwsgierig naar de gamewereld van jouw kind? Of heb je hier vragen over? Kom dinsdag 14 februari tussen 19.30 uur en 20.30 uur naar het inloopspreekuur in Bibliotheek Stadskanaal. Jongerenwerker Bertram Knoop van Welstad zit klaar om met ouders in gesprek te gaan over het gamegedrag van kinderen. Tijdens dit spreekuur kan je al je vragen stellen of een kijkje nemen in de wereld van de gamer.



Kijk voor meer informatie op bieblab.nl, hét jeugdplatform van de Groningse bibliotheken.

Ingezonden door Biblionet