Ooievaarsnest geplaatst in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Vanmorgen is op initiatief van de Dorpsraad in Vriescheloo een ooievaarsnest geplaatst.

Aan de Dorpsstraat in Vriescheloo, vlakbij het kunstwerk Honger naar koren, gemaakt in 1991 door Paul de Vos, is vanmorgen een ooievaarsnest geplaatst. Het nest is, samen met de firma Meendering, geplaatst door de familie H.L. van Zetten.

Deze familie heeft een agrarisch bedrijf in de buurt van Wageningen. Al vele jaren bouwen ze op ambachtelijke wijze ooievaarsnesten, die ze in Nederland, België en Frankrijk plaatsen. Het basisnest is 135 centimeter in doorsnee en is gemaakt van een gebogen frame en ingevlochten met door hen zelf gekweekte wilgentenen. In het nest ligt hooi. De tien meter lange nestpaal is gemaakt van Douglashout.

Nadat er eerst met een speciale grondboor een gat van 1.80 m diepte was gemaakt ging de paal, die aan de onderkant eerst is gebrand en daarna bewerkt met een verduurzaam middel, de grond in. Na het plaatsen werd de nestpaal vastgezet en ondersteund met drie schoorpalen van elk zes meter.

Het echtpaar van Zetten ging na Vriescheloo nog een ooievaarsnest in Haren plaatsen.

En nu maar hopen dat de ooievaars het nieuwe nest weten te vinden en te waarderen. Overigens is de eerste ooievaar deze week al weer gespot in Wedde.

Foto’s: Mazzelmoaze