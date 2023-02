Veel genodigden nemen afscheid vanMargriet van Klinken als directeur Museum Klooster Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 4 februari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDER WEER OP KOMST | VANDAAG VEEL BEWOLKING

Het zal vanaf morgenmiddag ander weer zijn en na dit weekend wordt het duidelijk kouder, maar een echte winterperiode lijkt volgende week te hoog gegrepen. Want er komt vanaf dinsdag lichte tot matige vorst in de nacht maar overdag is er dan veel zon en dat zal de temperatuur overdag waarschijnlijk nog tot 3 á 4 graden boven nul brengen.

Vandaag is daar nog geen zicht op, want het is vaak bewolkt met maar af en toe zon en lokaal ook een buitje. De temperatuur is 5 á 6 graden en de wind is sterk afgenomen: er staat windkracht 1 tot 3 uit het oosten tot zuidoosten. Vanavond komt een zone met wat regen vanuit het westen over ons dus dan valt er vaker wat regen of motregen, net als komende nacht.

Daarna passeert morgenochtend in de eerste uren een regenfront van noord naar zuid. In de loop van de ochtend klaart het al op en de wind draait dan naar het noorden. Daarmee is er morgenmiddag vrij veel zon en er zijn stapelwolken. Maximumtemperatuur daarbij rond 7 graden en windkracht 4 tot 5.

Maandag is het 4 á 5 graden en dan is er een matige noordoostenwind met nog enkele wolkenvelden. Daarna is het vrij zonnig tot aan het einde van de week, maar door de nachtvorst kan het dan glad worden op de bruggen en viaducten.