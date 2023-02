Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 12 februari, 08.00 uur door John Havinga

MIST EN BEWOLKING | GELEIDELIJK IETS ZACHTER

Het is vandaag overwegend bewolkt en we hebben in eerste instantie wat mist en nevel. Het is rustig met een zwakke en soms matige wind die uit het west-zuidwesten komt. De maximumtemperaturen liggen rond 9 à 10 graden. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur langzaam tot ongeveer 4 graden. Er is opnieuw mist en nevel mogelijk.

Morgen lange tijd nevel en mist en dus grijs en het duurt langer voor de mist zal oplossen. Uiteindelijk lukt dat wel en dan wordt het ongeveer 8 graden, bij een zwakke zuidoosten. De zon zal er waarschijnlijk niet bij zijn en ook de dagen daarna is de atmosfeer rustig, met veel vochtigheid. Dat betekent kans op mist en/of lage bewolking. De temperaturen liggen daarbij rond 10 graden met een zwakke zuidoostelijke wind. In de nachten geen vorst meer, met minima rond 1 à 2 graden.

Vanaf het einde van de week verandert het weer en krijgen we een westelijke stroming, met toenemende kans op neerslag vanaf vrijdag. De temperaturen gaan naar 10 tot 12 graden.