Burgemeester Adriaan Hoogendoorn sluit loods Kiel-Windeweer

KIEL-WINDEWEER – Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft op 9 februari in Kiel-Windeweer een loods tijdelijk gesloten. Dat geldt voor een periode van 3 maanden. In de loods heeft de politie een werkende hennepkwekerij gevonden. Het gaat om 894 hennepplanten en andere spullen die nodig zijn om hennep te kweken. De burgemeester kan bij een overtreding van de Opiumwet een gebouw sluiten.

“Met deze sluiting laten we merken dat we de handel in drugs in Midden-Groningen niet accepteren,” zegt burgemeester Hoogendoorn. “We stoppen de bekendheid van de loods als een drugsadres. De handel in drugs stopt. Het gaat hier om een grote en professionele hennepkwekerij. Volgens de politie is de kans groot dat de er drugs in de loods werd verkocht, afgeleverd of verstrekt. Ook was de kans op brand groot. De kabels voor de elektriciteit waren niet goed en veilig aangesloten omdat de stroom illegaal werd afgenomen.”

Drugsactiviteiten vormen een gevaar voor de openbare orde en de volksgezondheid. Het drugsbeleid van de gemeente Midden-Groningen is bedoeld om dat te beschermen. De burgemeester doorbreekt met een sluiting de band van het gebouw met de drugswereld en met criminelen. Een tijdelijke sluiting zorgt voor meer veiligheid in de omgeving. De gemeentelijke regels over drugs staan los van een mogelijke straf die een rechter kan geven.

Bron: Gemeente Midden-Groningen