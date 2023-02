DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Gisteren is tussen 8.00 en 18.00 uur op de Nordlandallee een geparkeerde witte VW T-ROC aangereden. De wagen heeft voor 2.500 euro schade aan de rechter achterkant. Over de veroorzaker is niets bekend.

Haren

Tussen vrijdag en vandaag zijn vanaf een bouwplaats aan de Hermanusweg koperen vensterbanken en 40 meter stroomkabel gestolen. De schade bedraagt 500 euro.

Meppen

Tussen donderdag en maandag zijn vanaf een bouwplaats aan de Lilienstraße meerdere machines gestolen. De schade bedraagt 1.000 euro.

Wettrup

Om 02.40 uur vannacht is aan de Gesmolder Straße in Melle een geldautomaat van de VR bank opgeblazen. Hierbij raakte zowel de automaat als het gebouw beschadigd. De daders gingen er in een Audi RS3 in de richting Nederland met hoge snelheid vandoor. Ze raasden over de B214 in de richting van Bersenbrück om vervolgens via de B402 in de richting van Haselünne te rijden. Agenten die de vluchtauto achtervolgden werden met behulp van laserpennen verblind. De rit eindigde toen de politie op de B402 in de omgeving van Wettrup (Emsland) een spijkermat (Stop Sticks) had geplaatst. De daders sprongen uit de auto en sloegen te voet op de vlucht. De auto bleef met draaiende motor in een sloot liggen. Twee van hen konden na een korte achtervolging worden aangehouden. Het betreft twee mannen van 18 en 20 jaar met de Nederlandse nationaliteit. Tijdens de achtervolging raakte een agent lichtgewond.

Een derde verdachte was aanvankelijk nog op de vlucht. De politie ging massaal naar hem op zoek. Hierbij werden drones, een helikopter en honden ingezet. Om drie uur vanmiddag werd hij op een akker in de buurt van Wettrup aangetroffen en na een korte achtervolging aangehouden. Het is een 23 jarige man met de Nederlandse nationaliteit.

Tijdens de politie-inzet vond een ongeval met een dienstauto plaats. Hierbij raakten twee agenten gewond, waarvan een agente ernstig. Ze zijn allebei naar een ziekenhuis gebracht.

Over een eventuele buit is niets bekend gemaakt.