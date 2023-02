Week van de Democratie: een week om je stem te laten horen

GRONINGEN – Het programma van de Week van de Democratie staat nu online: van Praat-met-je-kandidaat tot schaduwverkiezing. Van dialoog met Laurentien van Oranje tot AI-roakel. Van dorpentour tot Timmyland. In aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen op 15 maart organiseert de provincie Groningen een week die in het teken staat van de democratie in de breedste zin van het woord.



Belang van stemmen

Tijdens de Week van de Democratie van 8 tot en met 15 maart wordt met allerlei activiteiten het belang van stemmen en je stem laten horen onder de aandacht gebracht. Daarbij werkt de provincie samen met allerlei organisaties zoals Biblionet, Forum Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Studium Generale en Groninger Dorpen.



Een greep uit het programma:



Dialoog met Laurentien van Oranje

Groningers, jong en oud, bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gaan onder leiding van prinses Laurentien van Oranje met elkaar in gesprek in de kerk van Garmerwolde. Haar stichting, de Number 5 Foundation, zet zich ervoor in dat elke stem in de samenleving wordt gehoord.



Dorpsdemocratiedag

Vrijdag 10 maart staat in het teken van de dorpsdemocratie. Onder meer Zevenhuizen, de dorpen van de voormalige gemeente De Marne en Hoogkerk laten zien hoe zij als Groningers samenwerken en bouwen aan hun woon- en leefomgeving.



AI-roakel

Kunstenaar Floris Maathuis ontwikkelde speciaal voor de Week van de Democratie ‘Het AI-roakel’. Dat is een installatie die op basis van kunstmatige intelligentie (AI: artificial intelligence) antwoorden geeft op vragen over democratie. De vragenstellers gaan onder begeleiding van studenten in gesprek over waarheid en onwaarheid.



De eerste Timmyland-ambassade

Tim den Besten maakte voor de VPRO de succesvolle tv-serie Timmyland. Daarin liet hij zien hoe hij zijn eigen land begon met eigen wetten, een vlag en een volkslied. Hij ging al op bezoek bij koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte; nu opent hij de eerste ambassade van Timmyland in Forum Groningen.



Over politiek wordt niet gepraat

Het politieke landschap raakt steeds meer versnipperd en polarisatie en verharding van het debat nemen toe. Soms komt een discussie zo tussen mensen in te staan, dat er besloten wordt: over politiek wordt niet gepraat. Iedereen wil gehoord worden, maar kunnen we nog luisteren naar de ander? Aan tafel is de beste plek voor een goed gesprek. Tijdens een maaltijd houden drie sprekers uit de wetenschap een verhaal. Deelnemers gaan in gesprek met hun tafelgenoten, die misschien wel heel andere politieke opvattingen hebben dan zijzelf. Host is Karlijn Benthem, directeur van Jonge Harten en Gebied-B.



Meer dan alleen stemmen

Kies voor Groningen is de campagne van de provincie Groningen om inwoners op te roepen om op 15 maart te gaan stemmen. Daarbij staat de boodschap ‘ga stemmen’ centraal. De Week van de Democratie laat zien en ervaren dat democratie meer is dan alleen stemmen: hoe kun je je stem laten horen? Hoe kun je een ander een stem geven en welke invloed heb je als inwoner van de provincie Groningen op je eigen woon- en leefomgeving?



Programma

Het programma van de week van Democratie is te vinden op: https://kiesvoorgroningen.nl/week-van-de-democratie



