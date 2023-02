Ommelander Ziekenhuis organiseert digitale zorgmarkt

SCHEEMDA – Van 6 tot en met 9 maart organiseert het Ommelander Ziekenhuis samen met onder andere Biblionet een digitale zorgmarkt. Het doel van de markt is om patiënten, bezoekers en medewerkers op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met wat er allemaal kan op het gebied van digitale zorg binnen het zorgproces.

Waar mogelijk digitaal contact

Het Ommelander Ziekenhuis wil zorgdragen voor laagdrempelig en waar mogelijk digitaal contact tussen patiënt en medewerker. Manager ondersteunende diensten en tevens CIO (Chief Information Officer) Erik Gersonius legt uit: “ICT ondersteunt de patiënten en zorgverleners in het zorgproces. Door slimme innovaties in te zetten hoeven patiënten bijvoorbeeld niet altijd meer fysiek naar het ziekenhuis te komen; hun afspraak kan ook telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. Dit draagt bij de duurzaamheid en scheelt de patiënt reistijd en kosten.”

Digitale zorgmarkt

Van maandag tot en met donderdag zijn er verschillende marktkramen te vinden in de centrale hal van het ziekenhuis. Tussen 9.00 en 16.00 uur zijn er verschillende leveranciers aanwezig om de mogelijkheden van hun innovaties te tonen. Zo komen er verschillende PGO-leveranciers. Erik vertelt: “In een persoonlijke gezondheidsomgeving kun je als patiënt de gegevens van meerdere ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders ophalen. Op die manier heb je veel medische gegevens in één handig overzicht. Tijdens de digitale zorgweek kunnen patiënten kennismaken met PGO’s en al hun vragen stellen.”

Divers aanbod

Het aanbod tijdens de digitale zorgweek is divers. Zo kunnen patiënten kennismaken met beeldbellen, digitale berichtenuitwisseling (eConsult) en het digitale patiëntenportaal Mijn Ommelander. Daarnaast is er ook aandacht voor hulp en ondersteuning bij digitale (zorg)toepassingen. Voorzitter van de raad van bestuur Bas Wallis de Vries is blij met het diverse aanbod: “Het is waardevol dat een partij als Biblionet ook vertegenwoordigd is op onze digitale zorgmarkt. Digitale laaggeletterdheid komt nog veel voor en samen met Biblionet maken we ons sterk voor toegankelijke informatie. Dat zorgt ervoor dat mensen meer regie hebben over hun eigen gezondheid. Met uiteindelijk een betere kwaliteit van leven, zowel in hun eigen woonomgeving als in het ziekenhuis.”

Over het Ommelander Ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, de inwoners van Noord- en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn wij hét ziekenhuis voor de regio. We werken daarbij nauw samen met andere zorgaanbieders en onze verwijzers. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

