Open dag Groningse mbo techniekopleiding

GRONINGEN – Techniekopleiding Goflex zet op donderdag 9 maart in Groningen de deuren open voor jongeren en zij-instromers die belangstelling hebben voor een loopbaan in de installatie- of elektrotechniek. Technische mbo-opleidingen winnen snel aan populariteit, zo blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers van de MBO Raad. Dat is onder meer te verklaren door de goede loopbaanperspectieven en salariëring die de installatiebranche biedt, mede als gevolg van de energietransitie.

De Goflex trainingslocatie in Groningen is niet de enige techniekopleiding die donderdag bezoekers ontvangt. Ook elders in het land openen opleidingsbedrijven in de installatie- of elektrotechniek de deuren voor belangstellenden. De landelijke open dag op 9 maart is een initiatief van de samenwerkende opleidingsbedrijven in de installatie- en elektrotechniek en Wij Techniek, het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. Bezoekers kunnen kennismaken en praten met instructeurs en coaches over het de verschillende mogelijkheden en beroepen en het aanbod van opleidingen en specialisaties in de installatie- en elektrotechniek. Specialisaties in de installatietechniek zijn talrijk. Ze variëren van installatie van en onderhoud aan sanitaire en cv-installaties tot aan het werken met elektrotechnische of werktuigbouwkundige installaties. Daarnaast zijn er zeer specifieke specialisaties als het werken met transportinstallaties of warmte- en koeltetechniek.

Innovatieve gereedschappen

Tijdens de open dagen zijn onder meer praktijklokalen te bezichtigen. Daarbij kunnen bezoekers kennismaken met innovatieve gereedschappen en technieken waar tegenwoordig mee gewerkt wordt. “Dat helpt belangstellenden ook om beter inzicht te krijgen in wat van installatiemonteurs wordt verwacht”, zegt Hans Haring, projectmanager Onderwijs van Wij Techniek. “Het vak wordt steeds moderner en complexer. Er komen meer verantwoordelijkheden en competenties kijken bij de vakgebieden in de installatie- en elektrotechniek.”

Om die reden is er, zowel in de opleidingen als op de werkvloer, veel aandacht voor zaken die de techniek overstijgen. “Denk daarbij aan veiligheid, maar ook aan secuur werken en het goed lezen van technische tekeningen. Ook het belang van efficiënt communiceren met collega’s en opdrachtgevers neemt toe naarmate het vak complexer wordt. Ik denk dat bezoekers van de open dagen daarom zullen ervaren dat de opleidingen in de installatiebranche niet alleen over techniek gaan. Er is ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.”

Toekomstperspectief

Technische installatiebedrijven zien de komende jaren en zelfs decennia, meer werk op zich afkomen dan ze met de huidige hoeveelheid installatieprofessionals aankunnen. “Installatiemonteurs hebben daarom de toekomst”, zegt Haring daarover. “Niet alleen de energietransitie, maar ook grootschalige nieuwbouw en het verduurzamen van bestaande woningen en de opmars van online connectiviteit, maken dat er de komende decennia veel werk is voor installatiemonteurs.”

De vakopleidingen in de installatiebranche trekken, gelokt door aantrekkelijke loopbaanperspectieven, niet alleen veel nieuwe instromers uit het vmbo. Steeds vaker melden zich ook zij-instromers, zo blijkt uit de meest recente onderzoekscijfers. Bij de Gelderse mbo-instelling Aventus bijvoorbeeld; daar zijn vorig jaar bijna 300 studenten boven de 40 jaar aan een bbl-traject begonnen. De mbo-opleiding zag in twee jaar tijd het aantal zij-instromers met de factor drie toenemen. Het overgrote deel van hen is begonnen in de sectoren techniek en, een andere populaire mbo-opleiding, de zorg.

Het trainingscentrum van Goflex in Groningen ontvangt donderdag 9 maart bezoekers aan de Rouaanstraat 21. Belangstellenden zijn welkom van 14.00 tot 19.00 uur.

